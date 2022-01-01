بدء تساقط الثلوج علي سانت كاترين.. والأهالي يتوقعون كثافتها |شاهد

تساقطت ثلوج كثيفة على جميع أنحاء مدينة سانت كاترين وبدأت المدينة ترتدي الثوب الأبيض ناصع البياض في موسم تساقط الثلوج.

وقد عمّت الفرحة بدو مدينة سانت كاترين نتيجة تساقط الثلوج بكثافة والتي انتشرت على قمم الجبال وفي جميع أنحاء المدينة المقدسة والتي بدأت مضيئة من بعيد.

وقال الشيخ حميد أبو غلبة من بدو قبيلة الجبالية إن الثلوج بدأت تسقط بكثافة علي جميع أنحاء المدينة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تكون الثلوج أكثر كثافة من السنوات الماضية.

وقال الشاب صالح عوض من شباب مدينة سانت كاترين إن موسم الثلج يعتبره بدو سانت كاترين عيد الطبيعة الخلابة لسانت كاترين ويخرج الجميع لالتقاط الصور التذكارية للثلوج التي تلتحم مع الطبيعة الجبلية لسانت كاترين وتصنع لوحة فنية رائعة.

وكانت تعرضت مدن جنوب سيناء لموجة الطقس المتقلب والذي عقبه سقوط أمطار وثلوج وسيول في عدد من مدن جنوب سيناء.



اقرأ أيضاً:

سقوط أمطار الخير بجنوب سيناء .. وسيول تغلق وادي فيران

الثلج بسانت كاترين

FB_IMG_1641070706624

FB_IMG_1641070620581

FB_IMG_1641067996170~2