الكاف حول أزمة مباراة تونس ومالي: ننتظر رد الهيئات المسئولة

علق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" على أزمة مباراة تونس ومالي، في كأس الأمم بالكاميرون، والتي أنهاها الحكم الزامبي، جاني سيكازوي، قبل انتهاء الوقت الأصلي.
وقال الكاف في بيان رسمي: فيما يتعلق بمباراة توتال انرجيز كأس الأمم الأفريقية بين تونس ومالي ، التي أقيمت في ليمبي يوم 12 يناير 2022: يقوم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بجمع كل التقارير اللازمة من المسؤولين في المباراة.
وأضاف : "يقوم الكاف بإرسال هذه المستندات إلى الهيئات المختصة".
وأتم : "في هذه المرحلة ، الكاف ليس في وضع يسمح له بالإدلاء بمزيد من التعليقات حتى تشير الهيئات المسؤولة إلى الخطوات التالية".
وطالب اتحاد الكرة التونسي إعادة اللقاء الذي انتهى بفوز مالي 0-1، وذلك بعد قرار الحكم المثير للجدل، ورفض التوانسة العودة مجددا إلى أرض الملعب لاستكمال ما تبقى من وقت، ليعتبر المنتخب العربي الشقيق – بشكل مبدئي- منسحبا.