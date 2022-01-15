فلسفة الرد.. كتاب جديد لـ معتز وزة يناقش تحديات الواقع

أصدر الكاتب معتز أحمد السيد زكي ، كتابًا جديدًا بعنوان "فلسفة الرد" ، يستعرض من خلاله دور الـ "الإصرار" في إحداث تغييرات حول الحياة الشخصية و الحياة المهنية لكل فرد .

و صرح الكاتب معتز أحمد السيد زكي الشهير بـ معتز وزة المكتشف ، أن هناك عالما خفيا لا ندرك منه إلا الأفكار والمشاعر التي توثر علينا بالسلبيات ومن هنا يتغير السلوك و تتحول العادات من أمور طبيعية إيجابية إلى أمور سلبية و في الأغلب يحدث ذلك بعكس إرادتنا ، و هناك تأثيرات أخرى تحدث لأغلب البشر و ذلك بسبب سوء حالة الشخص و هنا نتحدث عن العامل النفسي و دوره الهام في فرض السيطرة على طبائع و عادات البشر و عندها تزداد نسبة القبول أو الميول لأي فكرة سلبية.

و أشار معتز أحمد السيد زكي ، فى كتابه إلى الدور البارز لتطوير الذات و تغيير العادات إلى الأفضل ، و ما الطرق التي يمكن أن نلجأ لها لتحويل وقت الفراغ إلى الاستثمار الذي يحقق التنمية الشخصية و ما يتسبب في تحويل وقتنا إلى نقمة ، مؤكدًا أن لكل شيء علامات يمكنها أن تترك أثر دون إرادتنا و كيف يمكننا أن نترك نحن الأثر بأنفسنا ، و لكن بعد قراءة أسباب حدوث تطورات تظهر مع الوقت فيما بيننا بشكل غير مناسب مع التطور الطبيعى ، أدرك العديد من الأشخاص أن العجز و الكسل و التساهل في الاختيار هو ما يدفعنا إلى السعي قبل الوعي و على الجميع الالتزام بالتقليد الأعمى فقط لكي نصل إلى النجاح المبكر ، و أصبح العديد من الناس يسعى وراء الشهرة و ربح المال و كسر قواعد كثيرة تتسبب في خدش حياء من يتصادف بأعمالهم .

و قد أكد معتز المكتشف أن كل البشر يعلمون جيداً الفرق بين طريق العمل الصالح و طريق المعاصي و لكن أغلب البشر لا يملكوا الإرادة القوية و لا يلتزموا بالقيم الإنسانيَّة التي تُرشد الأفراد إلى تطوير الذات و مراعاة الآخرين من البشر عند التعامل معهم ، و في الأغلب لا يهتم البشر بمراجعة الفكر و مراجعة الضمير .

و قد أوضح معتز أن أفكار الكتاب تتكون من عوامل رئيسية تهدف إلى التغلب على كل الظروف الصعبة و ترشدنا المواضيع إلى إلى ضرورة اللجوء إلى الله و إلى التعامل بالقيم الإنسانية و هناك مبادئ و أساليب هامة تم طرحها بالكتاب مثل:

1- الثقة بالله و الثقة بالنفس و الثقة بالناس.

2- التواضع.

3- المسؤولية

4- الإبداع.

5- المهارة.

6- الإصرار.