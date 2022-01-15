عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فلسفة الرد.. كتاب جديد لـ معتز وزة يناقش تحديات الواقع

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

أصدر الكاتب معتز أحمد السيد زكي ، كتابًا جديدًا بعنوان "فلسفة الرد" ، يستعرض من خلاله دور الـ "الإصرار" في إحداث تغييرات حول الحياة الشخصية و الحياة المهنية لكل فرد  .

و صرح الكاتب معتز أحمد السيد زكي الشهير بـ معتز وزة المكتشف ، أن هناك عالما خفيا لا ندرك منه إلا الأفكار والمشاعر التي توثر علينا بالسلبيات ومن هنا يتغير السلوك و تتحول العادات من أمور طبيعية إيجابية إلى أمور سلبية و في الأغلب يحدث ذلك بعكس إرادتنا ، و هناك تأثيرات أخرى تحدث لأغلب البشر و ذلك بسبب سوء حالة الشخص و هنا نتحدث عن العامل النفسي و دوره الهام في فرض السيطرة على طبائع و عادات البشر و عندها تزداد نسبة القبول أو الميول لأي فكرة سلبية.

و أشار معتز أحمد السيد زكي ، فى كتابه إلى الدور البارز لتطوير الذات و تغيير العادات إلى الأفضل ، و ما الطرق التي يمكن أن نلجأ لها لتحويل وقت الفراغ إلى الاستثمار الذي يحقق التنمية الشخصية و ما يتسبب في تحويل وقتنا إلى نقمة ، مؤكدًا أن لكل شيء علامات يمكنها أن تترك أثر دون إرادتنا و كيف يمكننا أن نترك نحن الأثر بأنفسنا ، و لكن بعد قراءة أسباب حدوث تطورات تظهر مع الوقت فيما بيننا بشكل غير مناسب مع التطور الطبيعى ، أدرك العديد من الأشخاص أن العجز و الكسل و التساهل في الاختيار هو ما يدفعنا إلى السعي قبل الوعي و على الجميع الالتزام بالتقليد الأعمى فقط لكي نصل إلى النجاح المبكر ، و أصبح العديد من الناس يسعى وراء الشهرة و ربح المال و كسر قواعد كثيرة تتسبب في خدش حياء من يتصادف بأعمالهم .

و قد أكد معتز المكتشف أن كل البشر يعلمون جيداً الفرق بين طريق العمل الصالح و طريق المعاصي و لكن أغلب البشر لا يملكوا الإرادة القوية و لا يلتزموا بالقيم الإنسانيَّة التي تُرشد الأفراد إلى تطوير الذات و مراعاة الآخرين من البشر عند التعامل معهم ، و في الأغلب لا يهتم البشر بمراجعة الفكر و مراجعة الضمير .

و قد أوضح معتز أن أفكار الكتاب تتكون من عوامل رئيسية تهدف إلى التغلب على كل الظروف الصعبة و ترشدنا المواضيع إلى إلى ضرورة اللجوء إلى الله و إلى التعامل بالقيم الإنسانية و هناك مبادئ و أساليب هامة تم طرحها بالكتاب مثل:
1- الثقة بالله و الثقة بالنفس و الثقة بالناس.
2- التواضع.
3- المسؤولية
4- الإبداع.
5- المهارة.
6- الإصرار.

الكاتب معتز أحمد السيد زكي كتاب ا جديد ا بعنوان فلسفة الرد دور الـ الإصرار حول الحياة الشخصية الحياة المهنية لكل فرد

ترشيحاتنا

معايا مستندات.. سمير صبري: الطبيب المعالج لـ الإبراشي ينتمى للإخوان.. فيديو

أحمد موسى يتساءل: هل تم قتل وائل الإبراشى؟..فيديو

برلماني يطالب بلجنة لكشف ملابسات وفاة وائل الإبراشي.. فيديو

البنك المركزي: 15 مليار جنيه محفظة تمويل المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات

طبيب تحاليل وائل الإبراشي : الكحة كانت"كتل دم"بعد إصابته بكورونا بأيام |فيديو

رسالته لكل العالم ماعدا المصريين.. ظهور مدعي نبوة على أرض لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمواج تسونامي تضرب أجزاء من اليابان .. والسلطات تحذر

وصول جثمان سفير مصر في إيطاليا إلي مطار القاهرة

امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي ورقية|وزير التعليم يصدر17 قرارا مفاجئا فجر اليوم

الأرصاد الجوية: انخفاض الحرارة ونشاط للرياح وسقوط أمطار خلال ساعات

إصابة ناهد السباعي بفيروس كورونا ..والفنانة تحذر: أي حد قابلني ياخد باله

برنامج القراءة الموحد .. الكهرباء : الفاتورة بموجب صورة العداد |فيديو

علاقة غير شرعية مع طبيب .. حبس سيدة طنطا لاتهامها بالزنا

صرف رواتب الموظفين بالحكومة بدءا من 24 يناير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية شعب.. رحلة كفاح جمال عبد الناصر لبناء أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين

عائلات النجوم.. عادل إمام مع ابنتي شقيقه.. وأول ظهور لأسرة إجلال زكي

بلاها نادية خد سوسو.. أول ظهور لابنة إجلال زكي وأحفادها

حسين الجسمي بـ"جلسات العاذرية": وما زاد دفء المشاعر إلاّ حضور أهل السعودية

فيديو

رسالته لكل العالم ماعدا المصريين.. ظهور مدعي نبوة على أرض لبنان

«بلاها نادية خد سوسو».. ظهور بطلة مسرحية "سُك على بناتك" بعد غياب

قصة الأقراص السحرية.. طبيب الإبراشي يكشف الحقيقة

طوفان إصابات.. نجوم في عهدة فيروس كورونا

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أربعة أيام مع شباب العالم

عبد الرازق توفيق

من‭ ‬آن‭ ‬لآخر

عاطف عبد الستار

تفكيك الرسائل المشفرة في منتدى شباب العالم

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام حائراً مع كيروش

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا: المنعطف الحرج واليسار الأمريكي

نهال علام

منتدى القصص الملهمة

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

اﻟﻤﺰﻳﺪ