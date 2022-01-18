يحل الزمالك ضيفا على فاركو، اليوم، الثلاثاء، بالجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بكأس الرابطة.

موعد مباراة الزمالك ضد فاركو في كأس الرابطة

وتنطلق صافرة المباراة بين الزمالك وفاركو في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، والمقرر إقامتها بستاد الإسكندرية.

قائمة الزمالك للمباراة:

حراسة المرمى: محمد عواد - السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد حمدي - عبد الله جمعة - أحمد زكي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - حمدي علاء - محمد حسام بيسو - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمد أوناجم - سيف جعفر - ماجد هاني - سيد محمد عبد الله - رزاق سيسيه.

خط الهجوم: يوسف أسامة - حسام أشرف.

وكان الزمالك قد تعادل سلبيا مع إنبي، الجمعة الماضي، بستاد القاهرة، في الجولة الأولى من بطولة كأس الرابطة.

بينما تلقى فريق فاركو هزيمة على يد سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-2.