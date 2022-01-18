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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لجنة الحكام بالاتحاد الإيطالي تعتذر لـ ميلان بعد "فضيحة" مباراة سبيزيا

ميلان
ميلان

تقدمت لجنة الحكام في الدوري الإيطالي، باعتذار رسمي لنادي ميلان، بعد الخطأ الذي ارتكبه الحكم ماركو سيرا، خلال لقاء الروسونيري ضد سبيزيا، أمس الإثنين، في الجولة رقم 22 من "الكالتشيو".

كان أنتي ريبيتش لاعب ميلان، انطلق بالكرة أمام منطقة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، ليسقط بعد تدخل من لاعب سبيزيا، لكن الكرة مرت لجونيور ميسياس الذي سددها وسجل هدفًا قاتلا للروسونيري.

وحرم الحكم ميلان من الهدف بعدما ألغاه واحتسب ركلة حرة للروسونيري خارج منطقة الجزاء.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن رؤساء لجنة التحكيم في الاتحاد الإيطالي قدموا اعتذارًا رسميًا لنادي ميلان عن خطأ ماركو سيرا.

ووفقا لتقرير الصحيفة الإيطالية، فإن سيرا سيواجه عقوبة الإيقاف لفترة طويلة عن إدارة المباريات.

وتلقى ميلان هدفا قاتلا في الدقيقة 90+6، لتنتهي المباراة بفوز سبيزيا على ملعب سان سيرو بنتيجة 2-1.

وتجمد رصيد ميلان عند 48 نقطة بالمركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر إنتر الذي يتبقى له مباراة، بينما رفع سبيزيا رصيده إلى 22 نقطة بالمركز الرابع عشر.

الدوري الايطالي ميلان ماركو سيرا سبيزيا الكالتشيو أنتي ريبيتش

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