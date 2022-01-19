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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجروان: الإمارات لن ينال منها الجبناء.. وأفعال الإرهابيين لن تمر دون عقاب

رئيس المجلس العالمي
رئيس المجلس العالمي للتسامجح والسلام

 قال أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، إن أفعال الإرهابيين الذين يظنون نيلهم من الإمارات "لن تمر دون عقاب".

وأضاف، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن الإمارات لديها قيادتها وأدواتها وسياستها ودبلوماسيتها ولن ينال منها الجبناء.

ولفت إلى أن ما تعرضت له الإمارات من عمل إرهابي ينم عن تخبط الميليشيات الحوثية ويعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وقال أحمد الجروان، إن الإمارات عصية على الطغاة والمتربصين والطامعين وستبقى شامخة بقيمها وقوتها وشعبها وقيادتها الحكيمة.

وأكد أن "هذا الاعتداء الجبان يمثل انتهاكًا لجميع القوانين الدولية، واعتداءً سافرًا على سيادة الإمارات، واستهدافًا لأمن المنطقة.

وأوضح "الجروان" أن "حكومة الإمارات أطلقت العديد من المبادرات لحماية بنيتها التحتية في مواجهة التحديات الأمنية العالمية الراهنة".

وأشار إلى أن مواقف الإمارات وتحركاتها تبرهن يومًا بعد الآخر على أنها ستبقى عنوانًا للأمن والاستقرار والسلام ليس في المنطقة فحسب، بل في العالم أجمع.

كما قال رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، إن "ثقافة التعايش والتسامح والتنمية، سواءً على الصعيد الداخلي أو الخارجي، والجهود الكبيرة التي تبذلها الإمارات في سبيل إرساء قواعد السلم والأمن، هي أحد أبرز عوامل استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية للدولة".
 

وأكد قائلا: "نستنكر بالمجلس العالمي للتسامح هذا العمل الإرهابي، وندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم من أجل وضع حد للإرهاب الذي تمارسه جماعة الحوثي".

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