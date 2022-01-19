موجة باردة لآخر يناير.. تفاصيل حالة الطقس وليالي الشتاء المقبلة

موجة شديدة البرودة تضرب البلاد منذ ساعات وحتى عدة أيام مقبلة، حيث شهدت الأحوال الجوية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة وصلت تحت الصفر في بعض المناطق، لتحتل أخبار الطقس غداً اهتماما كبيرا من جميع المواطنين والبحث عنها على مواقع التواصل الإجتماعي.

حالة الطقس غداً

الطقس غدا يشهد أجواء باردة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، التي أكدت أن الطقس ليلا، شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وحول الظواهر الجوية المؤثرة في حالة الطقس غدا، ستكون هناك شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا، فهي كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 15 للعظمى والصغرى 7

السواحل الشمالية 16 للعظمى والصغرى 8

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 18 للعظمى والصغرى 12

شمال الصعيد 16 للعظمى والصغرى 3

جنوب الصعيد 18 للعظمى والصغرى 6

موعد انتهاء موجة البرد

من ناحية أخرى، حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من كتلة هوائية باردة تسبب انخفاضا في درجات الحرارة، معدل الانخفاض مستمر وحتى يوم الإثنين المقبل.

وقالت «منار غانم» خلال مداخلة هاتفية على قناة «دي إم سي» إن هناك فرصا لسقوط الأمطار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، يوم الاثنين القادم يشهد سقوط أمطار مع الكتل الهوائية وبالتالي نشعر ببرودة في درجات الحرارة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن التقلبات الجوية مستمرة حتى نهاية شهر يناير، مشيرة إلى أن فصل الشتاء يبدأ من 21 ديسمبر وحتى 21 مارس بمدة 3 أشهر.

وأضافت أنه بداية من غد، نشهد شبورة مائية عالية بداية من الساعات المتأخرة في الليل وحتى الصباح الباكر وتستمر لمدة 3 أيام خاصة الطرق السريعة والزراعية، لذلك تنصح سائقي المركبات بالالتزام واتباع القواعد المرورية.

تفاصيل موجة البرد

ومن جانبه ، قال الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن شهر يناير يعتبر من أكثر الأشهر التي يكون بها برد، موضحًا أن موجة البرد طويلة في هذه الفترة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الموجة التي تشهدها البلاد مستمرة حتى نهاية الأسبوع المقبل، وأن هذه الموجة بدأت ومستمرة لـ 15 يوما.

وأشار إلى أن البلاد الآن في الشهر الأول من فصل الشتاء، ومتبقي شهران، ولذلك على الجميع توخى الحذر و ارتداء الملابس الشتوية.

وكشف أن سبب برودة الطقس كتل هوائية قادمة من جنوب شرق أوروبا مرت على البحر المتوسط مما ساهت في خفض درجات الحرارة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة تصل إلى أقل من صفر بواقع ثلاث إلى أربع درجات تحت الصفر في سانت كاترين وهو أمر طبيعي في هذا الوقت من العام، مضيفا أن درجات الحرارة الصغرى في القاهرة والجيزة والسواحل الشمالية والوجه البحري سجلت ما بين 7 إلى 8 درجات خلال ساعات الليل.

وناشد شاهين، بارتداء ملابس شتوية ثقيلة خلال فترات الصباح الباكر والليل المتأخر، لافتا إلى أنه لن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خلال الفترة الحالية.

وتوقع سقوط أمطار اعتبارا من منتصف الأسبوع المقبل تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية. كما طمأن قائدي السيارات بأن الشبورة المائية تكون خفيفة على الطرق خلال تلك الفترة حتى الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن درجات الحرارة تنخفض على شمال الصعيد إلى 4 درجات، موضحا أن محافظات شمال الصعيد تشهد في هذا الوقت من العام تكون الصقيع.

وكشف أن درجات الحرارة العظمى غدا تسجل في القاهرة والجيزة والسواحل شمالية والوجه البحري ما بين 15 و17 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى ما بين 6 و8 درجات.