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الإشراف العام
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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

26 يناير.. انطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بـ أهالينا 1 حي السلام

قافلة جامعة عين شمس
قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بـ أهالينا 1 حي السلام

تنظم جامعة عين شمس القافلة التنموية الشاملة بحي اهالينا(١) حي السلام  يوم الأربعاء 26 يناير برئاسة الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ا. د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة الشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار.

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ويأتي ذلك تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، ا. د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بمشاركة كليات الطب، طب الأسنان، التمريض، الحقوق، التربية النوعية وكلية الدراسات العليا للطفولة، بنك الكساء المصري ومركز تعليم الكبار ، تضم القافلة عدة تخصصات طبية الي جانب صيدلية لصرف الدواء بالمجان، منسق القافلة ا. د جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واشراف ا.  سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وذلك في تمام الساعة ١١ صباحا بحى أهالينا ١ بحى السلام بعد جسر السويس بالمركز الطبى بالحى.

جامعة عين شمس القافلة التنموية الشاملة حي اهالينا ١ حي السلام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

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