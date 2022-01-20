بإطلالة أنيقة.. تعرفي على موضة مكياج الشتاء لعام 2022

الشتاء تتغير فيه الموضة سواء أو الملابس وحتى المكياج وذلك لما يتمتع به هذا الفصل من برودة الجو التي تحتاج لطقوس وموضة خاصة عن باقي فصول السنة.

كشفت خبيرة التجميل دعاء رجب عن أحدث صيحات مكياج الشتاء لعام 2022 ، التي يمكن أن تكون بمثابة كتالوج للفتيات في حياتهن اليومية، إذ كانت موضة «الهير باي هير» للحواجب، الرائجة هذا الموسم، موضحة أنها عبارة عن تسريح الحواجب بشمع، ثم تملأ الفراغات الموجودة بين الشعرة والشعرة، لتحصل على مظهرّ هادئ وطبيعي دون مبالغة في الرسم، لافتة إلى أنها تليق على كل أشكال الوجوه وكل ألوان البشرة، إذ يمكنك تطبيقه بكل سهولة حتى، وإن كنت مبتدئة.

واضافت خبيرة التجميل يمكنكِ اختيار ألوان آيشادو، فاتحة على الجفون، لتبرز هذه الرسمة بطريقة واضحة، إذ ظهرت موضة جديدة، وهي الأيلاينر المفتوح والمرسوم من الأمام في مدمع العين بالإضافة إلى موضة رسم الأيلاينر كنقشة التايجر، وهي مناسبة اكثر لأصحاب الجفن الواسع، ولا تناسب نهائيا العين المبطنة، علما بأن الأيلاينر البني الدفئ هو الدارج هذا الموسم، كما تعتبر موضة كحل العيون على قائمة صيحات المكياج لشتاء 2022.

وأوضحت دعاء رجب الرموش الكثيفة والطويلة، رائجة هذا الموسم بين النساء، تحديدا مع انتشار فيروس كورونا وارتداء أقنعة الوجه، التى جعلت الكثيرات يركزن على مكياج العيون لإظهار جمالها، واعتمدن على اللون الأسود في الماسكرا، لكن ظهر هذا الموسم الماسكرا البني، التي تعطي لوك طبيعي وفريش للوجه.

واوضحت اذا كنتِ لا تتقني وضع الآيشادو ودمجه، يمكنك الآن وضع اللون الذي تريدينه على جفنك فقط، دون الحاجه لدمج أكثر من لون معه، ويعد مكياج العيون الاسموكي الميتالك، خاصة الأحمر والأزرق والأخضر، هو الدارج هذا الموسم وبقوة، إذ يضيف جاذبية لإطلالتك، خاصة في السهرات، وكل ما تحتاجينه للحصول عليه، هو ظل عيون لامع، وقلم كحل أسود وفرشاة مزج.

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