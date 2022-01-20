تركي آل شيخ عبر تويتر: العمل هو الأكسجين اللي بعيش بيه

عبر المستشار تركي ال شيخ، رئيس هيئة الترفية بالسعودية، عن تعلقه الشديد بالعمل، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب: “اليوم الي بوقف عمل فيه... اي عمل كبير اوصغير هو اليوم الي بتتوقف فيه الحياة عندي! العمل عندي وان مخي يشتغل على طول هو الاكسجين الي انا عايش فيه! احب اي عمل انغمس فيه لدرجة لاوصف لها ! لدرجة وان جزء كبير من مشكلتي اني اعمل خمس اوست اشياء في نفس الوقت !! جسم الانسان له طاقه للاسف”.

وتابع: “تغيرت شخصيتي كثيراً وانا اطفي الشموع في كيكة ال٤٠ ... اصبحت لي حسبات جديده في كل شي ... لا اقول اني قادر على تنفيذها حالاً لكن اقول اتخذت القرار بتفيذها وبدائت ! لكن القرار الذي لم استطع اتاخاذه حتى الان ان يقل معدل عملي في يوم من١٨ او١٦ ساعه ل ٦ او ٧ مثلاً ! وان اخصص يوم off”.

وروج رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، المستشار تركي آل الشيخ، لموسم الرياض بإعلان دعائي جديد استعرض فيه فعاليات الموسم.

وجاء الإعلان عن موسم الرياض بمحاكاة المسلسل الشهير game of thrones، بفكرة لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، وإخراج المخرج السعودي محمد الملا.

وكتب تركي آل شيخ مغرداً عبر حسابه الشخصي على تويتر: "‏لاتجوووووون … اتقدم بالشكر لكل المشاركين في هذا العمل الدعائي ل ‎#موسم_الرياض … ابدعتوا … والشباب والبنات السعوديين خلاقين ورائعين متى مامنحوا الثقة والامكانيات … وسيدي حفظه الله قائدنا الملهم وعراب الرؤية معه همتنا وطموحنا وأحلامنا عنان السماء ولا حدود لها".

وتعد ونتروندرلاند من أبرز المناطق في موسم الرياض التي تم الترويج لها، والتي تشتمل على ملاهي وألعاب تتناسب مع جميع الأعمار، ومنطقة العاذرية أحد أقدم المناطق في المملكة التي ما زالت محتفظة بالطابع التراثي القديم والمميز.

يذكر أن بدأت فعاليات موسم الرياض 2021 نسختها الثانية، يوم 20 أكتوبر الماضي، تحت شعار تخيل أكثر، حيث اكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لـ رقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.

ويضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات المنتقاة والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع حيث تستمر تلك العروض والفعاليات على مدار 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.

وتضم فعاليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"، و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"، و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"، و"خلوها" و"شجرة السلام".