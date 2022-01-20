النيابة تحقق في نشوب حريق أسفل كوبري الجيزة المعدني

تجري النيابة العامة في الجيزة تحقيقات في نشوب حريق أسفل كوبري الجيزة المعدني وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة حول الواقعة.



وكشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية في الجيزة أن الحريق التهم كمية من المخلفات أسفل الكوبري وقوات الحماية المدنية نجحت في السيطرة عليه.

وكلفت النيابة العامة رجال الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة والادلة الجنائية بفحص جسم الكوبري وبيان مدى تأثير الحريق عليه.

وكانت تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب بمخلفات أسفل كوبري الجيزة المعدني للقادم من شارع ربيع الجيزاوي، دون وقوع إصابات.

حريق خلفات أسفل كوبري الجيزة المعدني

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بمخلفات أسفل كوبري الجيزة المعدني للقادم من شارع ربيع الجيزاوي، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.