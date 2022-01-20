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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. أول تحرك رسمي ضد "نشأت" مدعي النبوة

الكذاب الاشر مدعي
الكذاب الاشر مدعي النبوة

تقدمت دار الفتوى اللبنانية ببلاغ للنيابة العامة التمييزية ضد “مدعي النبوة” نشأت عبد النور، الذي يطلق على نفسه اسم “الحكيم نشأت منذر” وذلك في أول تحرك رسمي، ضد اللبناني “مدعي النبوة” الذي أطلق عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي “الكذّاب الأشر”.

ووفق وسائل إعلام لبنانية ، تقدم أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي، بناء علي توجيهات مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، ببلاغ  للنيابة العامة التمييزية ضد المدعو نشأت منذر “الذي يدعي زورا وبهتانا أنه رسول مرسل من السماء، وصاحب رسالة سماوية.

وطلب من النيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق نشأت منذر وكل من يظهره التحقيق، سندا لأحكام المادتين 317 و474 من قانون العقوبات”.

 

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