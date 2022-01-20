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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حامل اللقب يستعين بـ نيمار .. كل ما تريد معرفته عن أولى بطولات هشام ماجد المطلقة فى السينما I فيديو وصور

حامل اللقب
حامل اللقب

حامل اللقب .. واحد من الأعمال السينمائية المقرر طرحها خلال موسم أجازة منتصف العام الدراسى ، وقد حظى الفيلم باهتمام من قبل الجمهور بعد طرحة البوسترات الخاصة به ، بالإضافة الى البرومو التى تم تدواله خلال الساعات الماضية . 

فيلم حامل اللقب من المقرر أن ينافس عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة القادمة ، ومنها تماسيح النيل ، 11- 11 ، معالى ماما ، مهمة مش مهمة .

حامل اللقب 

أبطال فيلم حامل اللقب :

فيلم حامل اللقب  من بطولة  هشام ماجد ودينا الشربيني الفنان محمد سلام وأحمد فتحى ، ويزو ، عماد رشاد ، دنيا ماهر ، محمد ثروت ، ليلى عز العرب . 

فيلم حامل اللقب من إخراج هشام فتحى ، ومن تأليف بليبل ، ومن المقرر ان يظهر الفنان محمد كيلانى ضيف شرف من أحداث الفيلم فى دور طبيب . 

حامل اللقب 

قصة فيلم حامل اللقب :

فيلم  حامل اللقب تدور أحداثه حول لاعب كرة شهير “ هشام ماجد ”  يواجه مشاكل مع زوجته وهو الدور الذى تلعبة دينا الشربينى بسبب تأخر الأنجاب ، فىة أطار من الفانتزيا والكوميديا يكشف انه “ حامل ” مما يجعله يستعين بمدير اعماله “ محمد سلام ” ، ومن هنا تتصاعد الاحداث الكوميديه. 

فيلم حامل اللقب 

بوسترات فيلم حامل اللقب :

طرحت الشركة المنتجة لفيلم حامل اللقب ثلاثة أفيشات حتى الأن ، البوستر الال جمع بين كل من بطلى العمل دينا الشربينى وهشام ماجد ، بينما جاء البوستر الثانى ليجمع بين البطلين السابقين ومحمد سلام ، وجاء البوستر الاخير ليضم بجانب هؤلاء الفنان أحمد فتحى . 

حامل اللقب 

هشام ماجد منفرداً فى  حامل اللقب :

فيلم حامل اللقب يعد البطولة الاولى للفنان هشام ماجد فى عالم السينما ، بعد كان قد اعتاد على تقديم أفلام برفقة كل من الفنان أحمد فهمى وشبكو ، حيث تعاونا الثلاثى فى عدد من الافلام ومنها سمير وشهير وبهير وورقة شفرة وبنات العم وأخيراً الحب العالمية الثالثة والتى كانت أخر تعاون بين الثلاثى قبل ان ينفصلا ويقوم أحمد فهمى بتقديم أعمال منفرده ، رغم ان اخر أفلامها كان قد حقق إيرادات مرتفعة . 

حامل اللقب 

قبل فيلم حامل اللقب  قدم هشام ماجد عدد من الافلام مع زميله شيكو ومنها قلب أمه وحملة فريزر ، الا ان هذا الفيلم انفصل عنه فنياً وقر ان يخوض التجربة منفرداً . 

لاعب كرة شهير .. هشام ماجد حامل فى برومو حامل اللقب

دينا الشربيني تروج لأحدث أفلامها "حامل اللقب" بـ البوستر الرسمي |شاهد

بجانب فيلم حامل اللقب من المقرر ان يقدم هشام ماجد فيلم أخر يتعاون فيه مه الفنانة دنيا سمير غانم ن والذى سبق وان تعاون معها فى مسلسل بدل الحدوتة 3 ، والذى عرض خلال شهر رمضان قبل الماضي ، كما يقوم حالياً بتصوير مسلسله اللعبة 3 مع شيكو ومى كساب ومحمد ثروت وسامى مغاروى. 

كواليس فيلم حامل اللقب :

كواليس فيلم حامل اللقب شهدت العديد من المواقف الكوميدية التى تم نشرها للجمهور ، فقد جمعت بين الفنان هشام ماجد ودينا الشربينى عدد من الفيديوهات الخاصة بتطبيق تيك توك ، والتى حظت على إعجاب الجمهور ،لتكشف على ان العمل تم تصويره فى ظل أجواء مرحة بين الابطال. 

علاقة نيمار بفيلم حامل اللقب :

طرح فريق عمل فيلم  حامل اللقب البرومو خلال الساعات الماضية ، وقد حظى على تعليقات إيجابية من قبل الجمهور ، خاصة وانه أستخدم بعض الأسماء والمواقف الشهير التى ظهرت على السوشيال ميديا مؤخراً ، ومنها أستخدام أسم لاعب الكرة الشهير نيمار.

موعد طرح فيلم حامل اللقب :

فيلم حامل اللقب من المقرر طرحه فى بداية شهر فبراير القادم ، لينافس فى موسم أجازة منتصف العام مع عدد من الافلام الاخرى والتى يغلب على معمها الطابع الكوميدى ومنها فيلم تماسيح النيل والذى يقم ببطوله مصطفى خاطر ، وفيلم مهمة مش مهمة والذى يقوم ببطولته بيومى فؤاد ، ليخوض هشام ماجد فى هذا العمل تحدى فى اثبات نفسه من خلال الايرادات خاصة وانه المرة الاولى التى يظهر دون وجود كل من أحمد فهمى وشيكو.

أبطال فيلم حامل اللقب 

 

حامل اللقب فيلم حامل اللقب هشام ماجد دينا الشربيني محمد سلام

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