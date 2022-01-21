عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: استقبال 667 ألف جرعة من لقاح «أسترازنيكا» بمطار القاهرة الدولي

لقاح كورونا
لقاح كورونا

 

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، استقبال 667 ألفًا و100 جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "استرازنيكا"، مقدمة من دولتي بلجيكا وألمانيا، عن طريق آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات "جاڤي"، وذلك مساء أمس الخميس ، بمطار القاهرة الدولي.

ودعا الوزير  المواطنين مجددًا بضرورة تلقي لقاحات فيروس كورونا، للمساهمة في الحماية من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن شحنة اللقاحات ستخضع للتحاليل والفحوصات اللازمة في معامل هيئة الدواء المصرية، للتأكد من أمان وفعالية اللقاحات قبل توزيعها على مراكز التطعيمات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن لقاح "استرازنيكا" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 28 يومًا.

وأكد "عبدالغفار" أن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، والتي شملت لقاحات (سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا) وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، بما يساهم في رفع المناعة المجتمعية والحفاظ على الصحة العامة.

وزارة الصحة فيروس كورونا لقاح فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية سينوفارم اللقاحات المضادة

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 1303 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و26 حالة وفاة

الرعاية الصحية: نجاح 4 عمليات كبرى بقسم المناظير الجراحية بمستشفى التضامن ببورسعيد

الصحة :توقيع اتفاق مع سينوفاك لإنشاء أكبر مجمع لحفظ اللقاحات في أفريقيا بمصانع فاكسيرا

استحداث علاج الأورام الليفية في الرحم بالقسطرة لأول مرة في مستشفيات الأقصر

حياة كريمة.. الصحة: إطلاق 33 قافلة طبية مجانية بالمحافظات لمدة 5 أيام

تشغيل أول مدينة طبية "كابيتال ميد" بالعاصمة الإدارية الجديدة

انطلاق برنامج تدريبي على التسجيل الطبي بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد

الصحة: تسجيل 1232 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة

ترشيحاتنا

ضوابط بناء الأسرة.. عنوان خطبة الجمعة اليوم والتليفزيون ينقلها من كفر الشيخ

التركيز على إدارة الخطة الاستثمارية.. التنمية المحلية تنظم 4 دورات تدريبية غدا

أخبار السيارات| أبرز السيارات الكورية اعتمادية في مصر.. أرخص السيارات الصينية بالسوق السعودي.."قفاز فريد من نوعه" لمحبي الدراجات النارية 

آية إذا قرأتها يوم الجمعة سترى تغير الكون لنصرتك.. اغتنمها

مواجهة خطيرة في الفضاء تقود إلى الدمار.. تفاصيل

وزير المالية: توافر السلع دلالة قوية على النمو الاقتصادي..الصحة: تأثير خطير لـ أوميكرون على غير المطعمين باللقاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

خبير مشروعات: ارتفاع دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه شهريا|قريبا ..فيديو

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

مستشار الرئيس:إذا احتاج الوضع لغلق كلي أو جزئى لمواجهة كورونا سيعلن فى وقته

حقيقة نقل عادل إمام إلى المستشفى في وعكة صحية

صدمة للسولية ومرموش.. حسام حسن يختار تشكيل منتخب مصر الأمثل

بعد استغاثة سيدة من شقيقيها.. الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف قطار عمر البطل.. رحيل عم صلاح منقذ كنيسة مارمينا من الإرهاب

سقوط مدو لحامل اللقب.. هل يمتطي الفراعنة ظهور الأفيال لعبور دور الـ16 بأمم افريقيا؟

بعد توجيهات الرئيس عن الدراسة والعمل.. ما اجراءات الدولة لمواجهة خطر أوميكرون ؟

احذروا الساعات المقبلة.. أسباب موجة البرد القارس وتأثيراتها حتى 25 يناير

فيديو

ابتكر طريقة لجمع 10 ملايين دولار من بث مباشر.. من هو ابو فله نصير الغلابة ؟ «فيديو»

هتتفضح .. كيف ردت الفنانة سمية الخشاب على المتحرشين؟ "فيديو"

اتفاقيات مهمة وفرص تعاون.. ملخص زيارة رئيس كوريا الجنوبية إلى مصر ولقائه بالسيسي "فيديو"

تجربة مرشحة في الأدبيات العسكرية العالمية| كيف واجهت الدولة الإرهاب في سيناء.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ