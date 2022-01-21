10 صوبات لزراعة الخضروات عالية الجودة بـ الري الحديث بـ المعنا بقنا

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، جولة تفقدية لمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا بمدينة قنا ، لمتابعة سير العمل بها، رافقه محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، و وردة محمد، مدير مشروعات الأمن الغذائى ، و عدد من القيادات التنفيذية.

تفقد محافظ قنا ، مشروع الصوب الزراعية الجديد والذي يضم ١٠ صوبات لزراعة الخضروات عالية الجودة حيث يتم زراعتها بنظام الرى الحديث، موضحاً أن مشروع الصوب الزراعية من المشروعات الهامة التي تتبناها القيادة السياسية وتوليها الدولة أهمية كبيرة لتحقيق الكفاية الإنتاجية من الخضراوات لصالح المواطنين والحد من ظاهرة غلاء الأسعار.



كما تفقد الداودى ، مزرعة الاستزراع السمكي، والتي تتكون من حوض تحضين وحوضين للتربية وحوض للصرف ومبنى إداري، كما تابع سير العمل بمشروع الـ ٥٠ فدان الذى تم استصلاحهم لزراعة علف الأبقار و العجول.

و أكد محافظ قنا ، ضرورة الإهتمام بهذه الزراعات وانتقاء أفضل أنواع التقاوى لتحقيق زيادة فى الإنتاج وتوفير الكميات اللازمة من علف الحيوانات.

وحث محافظ قنا ، خلال جولته العاملين بمنطقة المشروعات على ضرورة بذل مزيد من الجهد والعمل بروح الفريق للحفاظ على تلك المقدرات كونها أصول ترجع ملكيتها إلى أبناء المحافظة، مع ضرورة تنميتها ليس لكونها توفر غذاء أمن وصحي لأبناء المحافظة بل لدورها في توفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة.