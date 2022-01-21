عاجل
صحة قنا توقع الكشف الطبي على 1023 حالة خلال قافلة طبية بحاجر الدهسة أخبار التوك شو.. الري تبرز أهمية مشروعات تبطين الترع ولا تأجيل لـ امتحانات الجامعات أخبار التعليم.. جدول امتحانات الصف الاول الثانوي.. وجامعة عين شمس تكشف موقف الطالب المصاب بكورونا من الاختبارات الصيدلي الساحر.. "محمد جادو" شاب ماهر في فن الخداع البصري نشرة أخبار العالم | توقعات صادمة بشأن كورونا.. منحة من صندوق النقد لهذه الدول.. أول امرأة مسلمة بمنصب قضائي فيدرالي في تاريخ أمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

10 صوبات لزراعة الخضروات عالية الجودة بـ الري الحديث بـ المعنا بقنا

مشروعات الأمن الغذائى
مشروعات الأمن الغذائى بقنا

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، جولة تفقدية لمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا بمدينة قنا ، لمتابعة سير العمل بها، رافقه محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، و وردة محمد، مدير مشروعات الأمن الغذائى ، و عدد من القيادات التنفيذية.

تفقد محافظ قنا ، مشروع الصوب الزراعية الجديد والذي يضم ١٠ صوبات لزراعة الخضروات عالية الجودة حيث يتم زراعتها بنظام الرى الحديث، موضحاً أن مشروع الصوب الزراعية من المشروعات الهامة التي تتبناها القيادة السياسية وتوليها الدولة أهمية كبيرة لتحقيق الكفاية الإنتاجية من الخضراوات لصالح المواطنين والحد من ظاهرة غلاء الأسعار. 

 

بيعمل من الفسيخ شربات.. ثمانيني يبدع فى تحويل المخلفات إلى تحف فنية ويحلم بشقة.. فيديو

محافظ قنا وسفير الفاتيكان بمصر : رسالتنا ترسيخ قيم السلام والمحبة والتعايش


كما تفقد الداودى ، مزرعة الاستزراع السمكي، والتي تتكون من حوض تحضين وحوضين للتربية وحوض للصرف ومبنى إداري، كما تابع سير العمل بمشروع الـ ٥٠ فدان الذى تم استصلاحهم لزراعة علف الأبقار و العجول.

و أكد محافظ قنا ، ضرورة الإهتمام بهذه الزراعات وانتقاء أفضل أنواع التقاوى لتحقيق زيادة فى الإنتاج وتوفير الكميات اللازمة من علف الحيوانات. 

وحث محافظ قنا ، خلال جولته العاملين بمنطقة المشروعات على ضرورة بذل مزيد من الجهد والعمل بروح الفريق للحفاظ على تلك المقدرات كونها أصول ترجع ملكيتها إلى أبناء المحافظة، مع ضرورة تنميتها ليس لكونها توفر غذاء أمن وصحي لأبناء المحافظة بل لدورها في توفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة.

قنا مشروعات الامن الغذائي السكرتير العام محافظة قنا

موضوعات متعلقة

السبت..انطلاق حملة التحصين ضد مرض الجلد العقدى و جدرى الأغنام بقنا

بتوجيهات الوزير| تعليم قنا: تنظيم يوم ثقافي وفنى ورياضي عن القضية السكانية..صور

ترشيحاتنا

بمناسبة عيد الشرطة الـ 70.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

مذبحة النساء .. قصص مثيرة من داخل منزل ريا وسكينة | صور

حسام حسن يقود تشكيل الأهلي أمام المقاولون

أخبار الفن| وفاة المخرجة الشابة نوران شريف.. إصابة أسما شريف منير وإيناس شيحة بفيروس كورونا

النشرة الاقتصادية اليوم الجمعة ..مليار دولار تمويل تنموي ميسر مع كوريا.. جامعة القاهرة تكرم وزير المالية.. شعبة السياحة تنهي أزمة التصديق على عقود العمرة

الصيدلي الساحر.. "محمد جادو" شاب ماهر في فن الخداع البصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

3 فئات يحق لها ركوب القطارات بخصم يصل إلى 100%

آية إذا قرأتها يوم الجمعة سترى تغير الكون لنصرتك.. اغتنمها

عاوز فلوسي.. محلل سياسي يحرج مذيع بي.بي.سي على الهواء

100 ثعبان ينهون حياة رجل في منزل.. شاهد تفاصيل مروعة

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

خبير مشروعات: ارتفاع دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه شهريا|قريبا ..فيديو

أبو ظبي الرياضية تعلن حصولها على حقوق بث مونديال الأندية في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف قطار عمر البطل.. رحيل عم صلاح منقذ كنيسة مارمينا من الإرهاب

سقوط مدو لحامل اللقب.. هل يمتطي الفراعنة ظهور الأفيال لعبور دور الـ16 بأمم افريقيا؟

بعد توجيهات الرئيس عن الدراسة والعمل.. ما اجراءات الدولة لمواجهة خطر أوميكرون ؟

احذروا الساعات المقبلة.. أسباب موجة البرد القارس وتأثيراتها حتى 25 يناير

فيديو

المايوه والفستان بدون بطانة.. مواقف وتصريحات وإطلالات رانيا يوسف

على العهد مخلصين.. أغنية من القوات المسلحة للشرطة بمناسبة عيدها الـ70

فيديو جراف.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في أحدث ظهور على السوشيال

ابتكر طريقة لجمع 10 ملايين دولار من بث مباشر.. من هو ابو فله نصير الغلابة ؟ «فيديو»

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ