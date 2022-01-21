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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يتحدى الشيخوخة بالفن

بيعمل من الفسيخ شربات.. ثمانيني يبدع فى تحويل المخلفات إلى تحف فنية ويحلم بشقة.. فيديو

سيد النحاس .. فنان
سيد النحاس .. فنان الصفيح بقنا

التحف الفنية والمشغولات اليدوية التى تتصدر واجهة منزله بوسط مدينة قوص جنوب محافظة قنا ، لا توحى بأن الرجل الثمانينى نحيف الجسد الذى يقف على مقربة منها ممسكاً بمقص و أدوات قديمة ، وراء صنع هذه المنتجات التى تؤكد بأن ورائها فنان بارع ، لكنه العم سيد النحاس كما يلقبه أبناء المنطقة، الذى اعتاد منذ سنوات بعيدة استثمار مخلفات الصفيح وتحويلها لأشكال وتحف فنية تضاهى بل تفوق أرقى المنتجات التى تباع فى محلات الهدايا .

 

منتجات ومشغولات العم سيد النحاس ، تكاد تكون محصورة فى عالم السيارات و خاصة النقل الثقيل ، باستثناء مشغولات فنية أخرى لطيور وفوانيس رمضان ، لكن التخصص فى هذا الاتجاه لم يكن عفوياً كما يعتقد البعض ، لكن جلسة بسيطة مع الرجل الثمانينى صاحب الحكايات والمواقف المتعددة ، يكشف السر فى ذلك بأنه عمل لسنوات طويلة سائقاً على معظم المعدات الثقيلة قبل أن يحال إلى المعاش.

 

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قيادته للسيارات والمعدات الثقيلة لفترات طويلة ما بين القطاع العام والخاص ، دفعه لا إرادياً أن يوجه فنه وابتكاراته لصنع نماذج فنية لسيارات نقل ثقيل ، باحترافية شديدة لم يغفل فيها التفاصيل الداخلية لكابينة القيادة أو عجلات السيارة ، متناسياً الساعات و أحياناً الأيام التى يقضيها فى صناعة نموذج سيارة أو معدة ثقيلة ، متلاعباً بألوان الصفائح القديمة لكى يظهر الشكل المطلوب بألوان متناسقة.

 

بداية سيد النحاس، فى تحويل مخلفات الصفائح إلى تحف فنية، كانت بالتوازى مع صنع " صوانى الكعك" التى يتزايد طلبها خلال فتة الأعياد، لكى توفر له عائد مادى يعينه على مواجهة أعباء المعيشة ومتطلباتها اليومية ، التى رغم ضيقها وضعف عائدها ، إلا أنه يرفض بشدة أن يبيع نماذج السيارات للأطفال ، مهما كان الثمن ، حتى لا يضعون فيها التراب كعادة أطفالنا فى القرى و المناطق العشوائية، خوفاً على الأطفال وحباً فى فنه ومنتجاته التى عانى بشدة حتى يخرجها بشكلها الأخير.

 

قال سيد عباس محمد النحاس 80 عاماً ، كنت أعمل سائق نقل ثقيل فى القطاع العام ، وبعد إحالتى للمعاش اشتغلت فى القطاع الخاص على كل العربيات الجديدة والقديمة ، وخلال هذه الفترة كنت استثمر وجود الأدوات التى كان يعمل بها والدى فى صناعة " الصوانى" و أحول مخلفات الصفيح إلى أشكال مختلفة ، لكن فترة الازدهار الحقيقية حدثت بعد بلوغى سن للمعاش ، حيث قررت أن استثمر وقتى فى عمل مفيد ونافع يوفر لى احتياجاتي اليومية.

 

و تابع النحاس ، أشترى الصفائح القديمة من محلات الجبن والسوبر ماركت بمقابل مادى بسيط ، بدلا من إلقائها فى الشوارع ، و أتولى بعد ذلك تحويلها إلى عمل مفيد وتحفة فنيه يمكن اقتنائها، لكننى تأثرت بشدة بعملى فى مجال قيادة السيارات الثقيلة ، وركزت فى معظم أعمالى على تنفيذ مجسمات لسيارات نقل ثقيل بمختلف أنواعها وماركاتها ، لمعرفتى بأدق تفاصيل هذه السيارات.

 

و أضاف النحاس ، رغم ظروف السن والصحة التى تتراجع يوماً بعد آخر، لكننى حريص أن تتم أعمالى بدقة ومهارة فائقة ، كما تعودت على ذلك فى عملى ، وهو ما أبهر الكثير من المشاهدين لهذه المنتجات ، من أبرزهم وزير النقل السابق خلال زيارته لمدينة قوص منذ سنوات، وكذلك محافظ  قنا السابق اللواء عبدالحميد الهجان ، الذى أصر على اقتناء إحدى السيارات.

 

و أشار النحاس ، إلى أنه يصنع أشكال عديدة من الصفيح بجانب الأشكال الفنية التى يعتبرها هواية قبل أن تكون للتجارة ، منها ألعاب الأطفال والحصالة وأقماع الخبز والصوانى ، بجانب ما يطلبه الزبائن ، متمنياً أن يشمله الرئيس السيسى بعين العطف والرعاية حتى يستكمل رسالته فى الحياة آمناً كريماً ، بتوفير سكن يأويه فى هذا العمر بدلاً من هذا السكن غير الآدمى، والذى تشققت جدرانه ويكاد أن ينهار فوق رؤوس ساكنيه ، وتحقيق وعد رئيس المدينة السابق بتوفير شقة سكنيه .

 

سيد النحاس .. فنان الصفيح بقنا
سيد النحاس .. فنان الصفيح بقنا
سيد النحاس .. فنان الصفيح بقنا
سيد النحاس .. فنان الصفيح بقنا
سيد النحاس .. فنان الصفيح بقنا
سيد النحاس .. فنان الصفيح بقنا
سيد النحاس .. فنان الصفيح بقنا
سيد النحاس .. فنان الصفيح بقنا
سيد النحاس .. فنان الصفيح بقنا
سيد النحاس .. فنان الصفيح بقنا
سيد النحاس .. فنان الصفيح بقنا


 

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