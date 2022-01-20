ضمن مبادرة قنا بلا خصومات ثأرية.. المحافظ يتابع قريتىّ أبوحزام وحمرا دوم

عقد اللواء أشرف الداودى ، محافظ قنا ، الإجتماع الدورى، لمتابعة الموقف التنفيذى لمبادرة تنمية قريتىّ أبوحزام وحمرادوم التى تم تدشينها فى مؤتمر جماهيرى بالقريتين خلال شهر سبتمبر الماضى ضمن فعاليات "مبادرة قنا بلا خصومات ثأرية" ، بحضور محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية .

أوضح محافظ قنا ، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة المشروعات التى يجرى تنفيذها والمُذمع تنفيذها بالقريتين والتي تضمنت حفر ٢ بئر بمحطة مياه الشعانية وربطها بخطوط مياه قرية أبو حزام بطول ٤ كم لتوفير المياه النقية للمناطق المحرومة كحل مؤقت لحين الانتهاء من مشروع توسعة المحطة وزيادة قدرتها الإنتاجية المقرر تنفيذه على مساحة ٨٨٧ م٢ ، فضلا عن أنه يجرى العمل فى إنشاء ٢ مكتب بريد بكلتا القريتين.

وتابع محافظ قنا ، كما تم الانتهاء من مبنى بريد قرية أبوحزام وجارى عمل التشطيبات النهائية ، بينما تم تنفيذ ٣٥٪؜ من الأعمال الانشائية بمبنى بريد حمرا دوم ، كما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمبنى الملحق بمدرسة أبو حزام الإعدادية و من المقرر دخوله الخدمة مع بداية الترم الثانى من العام الدراسى الحالى.

وأضاف محافظ قنا ، بأنه تم زرع ٣١٠ عامود كهرباء جهد منخفض وتغيير الأسلاك المتهالكة إلى أسلاك معزولة ، بينما قامت مديرية الأوقاف بفرش ٤ مساجد ، وتقديم إعانة لمسجد الشهداء الذى يجرى تنفيذه بقيمة ١٠٠ الف جنيه، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من تخصيص مساحة ٣ الآف متر لإقامة مركز شباب بقرية ابوحزام ، ويجرى إنهاء إجراءات تخصيص ٣ قطع أراضى لإقامة جمعيتين زراعيتين بكلتا القريتين ، و وحدة تضامن اجتماعى نموذجية تقدم جميع الخدمات الإجتماعية لأهالى قرية أبوحزام .

وأوضح محافظ قنا ، بأن فرع هيئة الأبنية التعليمية انتهى من عمل المقايسات الخاصة بإنشاء مدرسة أبوحزام الإبتدائية وجارى طرح المشروع للترسية ، أما فى قطاع الرى تم التنسيق مع كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادى للبدء فى تأهيل و تبطين ٣ ترع بطول ٩كم تقريبا هى" ترعة أبو حزام - ترعة حمرا دوم - ترعة المنصورية" ، و فى قطاع الصحة يجرى التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لإنهاء إجراءات تطوير وحدتىّ طب الأسرة بالقريتين طبقا لإشتراطات التأمين الصحى الشامل .

ووجه محافظ قنا ، مسئولى الوحدة المحلية بسرعة توفير الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع الصرف الصحى بالقريتين ، وذلك لإقامة محطات رفع ومحطة معالجة، مشيراً إلى أن مركز نجع حمادى من المقرر أن يدخل ضمن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة و سوف يتم من خلالها الوفاء بكافة احتياجات أهالى القرى من مشروعات خدمية.

وأكد محافظ قنا ، ضرورة تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتنفيذ المشروعات المقترحة بالقريتين ليكونا نموذج للتنمية الحقيقية التى تشهدها المحافظة فى ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية .

اجتماع تنمية قريتى حمرادوم و أبوحزام

اجتماع تنمية قريتى حمرادوم و أبوحزام

اجتماع تنمية قريتى حمرادوم و أبوحزام

اجتماع تنمية قريتى حمرادوم و أبوحزام

اجتماع تنمية قريتى حمرادوم و أبوحزام