6 مستويات.. أسعار رحلات عمرة وزارة التضامن خلال شهر شعبان
تلميحات بعقوبات أكبر .. ماذا قال نجوم الكرة عن أزمة إمام عاشور فى الأهلي ؟
بعد إعلان ترامب | اضطراب في وول ستريت وصعود الدولار وتذبذب الذهب
حسام عبدالغفار: توجيهات رئاسية تضع صحة المواطن في صدارة أولويات الدولة
موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
رفض أي تدخلات خارجية.. مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
متحدث الصحة: الكشف المبكر عن الأمراض أولوية رئاسية لحماية صحة المواطنين
مش إمام عاشور.. شوبير يكشف كواليس بيان الاعتذار إلى الأهلي وجماهيره
الصحة: فحص 4.6 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج
وزير الخارجية يجري اتصالات مع إيران وواشنطن وقطر وتركيا وعُمان لاحتواء التصعيد
بعد شائعة وجود مبيدات غير صالحة في الخضروات والفاكهة.. هذه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
أسعار العملات العربية اليوم السبت 31-1-2026 في مصر
مكيف و تالجو.. مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية اليوم السبت 31 يناير 2026

مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية
مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية
خالد يوسف

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم السبت 31 يناير 2026، عن المواعيد الكاملة لتشغيل القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية» في الاتجاهين، وتشمل القائمة كافة أنواع الرحلات، بدءاً من قطارات تالجو الفاخرة، والقطارات المكيفة، وصولاً إلى القطارات الروسية (ذات التهوية الديناميكية)، في إطار خطة الهيئة لتنظيم حركة السفر اليومية وتوفير خيارات متنوعة تناسب كافة فئات الجمهور، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والراحة.

القطارات المكيفة والروسية على خط القاهرة - الإسكندرية

ـ قطار رقم 119 تهوية القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 5:00 صباحًا

ـ قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6:00 صباحًا

ـ قطار رقم 7 تهوية القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6:20 صباحًا

ـ قطار رقم 1205 تحيا مصر القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6:45 صباحًا

ـ قطار رقم 1131 ثالثة مكيفة القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 7:00 صباحًا

ـ قطار رقم 2025 تالجو القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8:00 صباحًا

ـ قطار رقم 905 VIP القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 9:00 صباحًا

ـ قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8:10 صباحًا

ـ قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 10:00 صباحًا

ـ قطار رقم 1211 تحيا مصر القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 10:10 صباحًا

ـ قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12:00 ظهرًا

ـ قطار رقم 917 VIP القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 15:00 ظهرًا

ـ قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14:25 ظهرًا

ـ قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15:10 عصرًا

ـ قطار رقم 21 تهوية القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15:25 عصرًا

ـ قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18:00 مساءً

ـ قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18:15 مساءً

ـ قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 16:00 مساءً

ـ قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20:15 مساءً

ـ قطار رقم 31 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20:30 مساءً

ـ قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية تهوية موعد قيامه الساعة 13:25 ظهرًا

ـ قطار رقم 2023 القاهرة الإسكندرية تالجو موعد قيامه الساعة 14:00

ـ قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية تهوية موعد قيامه الساعة 16:30 ظهرًا

ـ قطار 3023 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسكندرية موعد قيامه الساعة 17:00

ـ قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسكندرية موعد قيامه الساعة 19:10

ـ قطار 3022 ثالثة مكيفة المنصورة / الإسكندرية موعد قيامه الساعة 19:15

ـ قطار 934 مكيف الإسكندرية / الأقصر موعد قيامه الساعة 22:15

القطارات المكيفة والروسية على خط الإسكندرية - القاهرة

ـ قطار 8 روسي تهوية الإسكندرية / القاهرة موعد قيامه الساعة 5:10

ـ قطار 3024 ثالثة مكيفة الإسكندرية / القاهرة موعد قيامه الساعة 10:00

ـ قطار رقم 902 مكيف الإسكندرية / القاهرة موعد قيامه الساعة 6:00 صباحًا

ـ قطار رقم 906 مكيف الإسكندرية / القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 7:00 صباحًا

ـ قطار رقم 900 مكيف الإسكندرية / القاهرة موعد قيامه الساعة 8:15 صباحًا

ـ قطار رقم 912 مكيف الإسكندرية / القاهرة موعد قيامه الساعة 11:30 صباحًا

ـ قطار رقم 914 مكيف الإسكندرية / القاهرة موعد قيامه الساعة 13:00 ظهرًا

ـ قطار رقم 916 مكيف الإسكندرية / القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 14:00 ظهرًا

ـ قطار رقم 922 مكيف الإسكندرية / القاهرة موعد قيامه الساعة 15:30 عصرًا

ـ قطار رقم 928 مكيف الإسكندرية / القاهرة موعد قيامه الساعة 19:00 مساءً

ـ قطار رقم 1130 ثالثة مكيف الإسكندرية / القاهرة موعد قيامه الساعة 19:30 مساءً

ـ قطار رقم 568 سياحي الإسكندرية / القاهرة موعد قيامه الساعة 18:10

ـ قطار رقم 118 تهوية الإسكندرية / القاهرة موعد قيامه الساعة 17:10 مساءً

ـ قطار رقم 32 تهوية الإسكندرية / القاهرة موعد قيامه الساعة 18:10 مساءً

ـ قطار رقم 930 مكيف الإسكندرية / القاهرة موعد قيامه الساعة 20:10 مساءً

ـ قطار رقم 920 مكيف الإسكندرية / طنطا موعد قيامه الساعة 22:00 مساءً

ـ قطار رقم 18 روسي الإسكندرية / القاهرة موعد قيامه الساعة 13:10 ظهرًا

ـ قطار رقم 28 روسي الإسكندرية / القاهرة موعد قيامه الساعة 20:20 مساءً.

مواعيد قطارات « القاهرة الإسكندرية الهيئة القومية لسكك حديد مصر خط «القاهرة الإسكندرية» القطارات الروسية قطارات تالجو الفاخرة القطارات المكيفة حركة السفر اليومية

