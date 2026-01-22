محافظ أسوان يشهد احتفالية فوج " قطار الشباب" لذوى الهمم والقدرات الخاصة.. شاهد

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات الإحتفالية التى نظمها مكتب " قادرون بإختلاف " بمديرية الشباب والرياضة بأسوان إحتفاءاً بفوج ذوى القدرات والهمم المشاركين ببرنامج " قطار الشباب "، والذى يضم 500 مشارك من ذوى الهمم يمثلون 16 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأثناء فعاليات الإحتفال بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور محمد عبد الستار ممثل وزارة الشباب والرياضة ، وزياد يس مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان ، فضلاً عن القيادات التنفيذية والمجتمعية.

فقد أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن هذه الإحتفالية تأتى فى إطار مبادرة " قادرون بإختلاف " التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والتى تعكس الإهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية بدعم وتمكين ذوى القدرات الخاصة ، ودمجهم فى مختلف مناحى الحياة ، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وذلك تقديراً لما يحققونه من إنجازات مشرفة فى شتى المجالات .

معرباً عن فخره وإعتزازه بما يقدمه أبناء مصر من ذوى القدرات الخاصة من نماذج مشرفة فى الإصرار والعزيمة ، وأنهم يمثلون جزءاً أصيلاً من نسيج المجتمع الأسوانى ، وأن الدولة لا تدخر جهداً فى توفير كافة أوجه الدعم والرعاية لهم بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الدولة الحديثة ، ووجه المحافظ الشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى ، ولمديرية الشباب والرياضة بأسوان ، ولمكتب " قادرون بإختلاف " بقيادة هانم فتحى على جهودهم المتميزة فى تنظيم هذه الفعاليات الهادفة التى تعزز قيم الدمج المجتمعى وترسخ ثقافة إحترام وتقدير ذوى القدرات والهمم .

ذوى الهمم

وفى ختام الإحتفالية قام محافظ أسوان بتكريم أبناء المحافظة الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية بإجمالى 33 من ذوى القدرات والهمم ، وإلتقاط الصور التذكارية معهم ، فيما تم إهداء محافظ أسوان درع مديرية الشباب والرياضة تقديراً لدعمه المتواصل لكافة الأنشطة الشبابية والرياضية ، فيما تخللت الفعاليات عرض تقديمى لجهود وإنجازات مكتب قادرون بإختلاف ، وأيضاً تقديم مجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة الغنائية والشعرية التى أبرزت مواهب ذوى الهمم وقدراتهم الإبداعية .

والجدير بالذكر بأنه تم تنظيم برنامج للفوج الزائر الذى ضم محافظات ( القاهرة - الدقهلية - الشرقية - القليوبية - كفر الشيخ - بنى سويف - الفيوم - أسيوط - المنوفية - الجيزة - السويس - البحيرة - شمال سيناء - الغربية - الإسكندرية - الوادى الجديد ) .

وتضمن جولات سياحية وثقافية لعدد من أهم المعالم التاريخية والحضارية بمحافظة أسوان وذلك خلال الفترة من 16 إلى 23 يناير الحالى من بينها معبد فيلة ، وغرب سهيل ، والسد العالى ، وجزيرة النباتات ، ومتحف النوبة ، ومتحف النيل ، ورمز الصداقة ، بالإضافة إلى جولات حرة بما يسهم فى تنمية الوعى السياحى والثقافى لدى المشاركين ، ويعكس الوجه الحضارى والإنسانى لزهرة الجنوب .