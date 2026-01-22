بدء تشغيل كوبري العامرية المتقاطع مع القطار الكهربائي بالإسكندرية

أعلنت وزارة النقل اليوم أن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير لصناعة والنقل قد كلف اللواء ماجد محمد عبد الحميد نائب الوزير للنقل البري بالإشراف والتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري والإدارة العامة للمرور لبدء التشغيل التجريبي لمشروع توسعة ورفع مناسيب كوبري العامرية المتقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع من اليوم الخميس الموافق 22/1/2026 أمام حركة المرور

وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال توسعة ورفع مناسيب الكوبري الذي يبلغ طوله 1200 متر بواقع 5 حارات في كل اتجاه وذلك لضمان تحقيق أعلى معايير السلامة المرورية في الاتجاهين امام القادمين من ( الإسكندرية في اتجاه القاهرة - القاهرة في اتجاه الإسكندرية ) ، وكذلك التكامل مع مشروعات النقل القومية، وفي مقدمتها مسار الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة / العلمين / مطروح ) وحيث يعد هذا الكوبري أحد الأعمال الصناعية الكبري بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/العلمين/مطروح) الجاري تنفيذه والذي سيشكل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات الحديثة في مصر.

أهمية التشعيل التجريبي لمشروع توسعة ورفع مناسيب كوبري العامرية

وأكد الوزير على أهمية التشعيل التجريبي لمشروع توسعة ورفع مناسيب كوبري العامرية المتقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع أمام حركة المرور. حيث سيسهم الكوبري في خدمة وتسهيل حركة تنقلات أهالي الإسكندرية والمترددين عليها وخدمة حركة السياحة الداخلية وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الكثافات المرورية في هذه المنطقة وتقليل زمن الرحلة بين المدينتين ، حيث يعد الكوبري أحد المحاور الحيوية التي تربط بين الإسكندرية والقاهرة، خاصة في ظل تزايد حركة النقل الثقيل والبضائع. لافتا الى أنه من خلال عمليات التعديل والتوسعة، التي تم تنفيذها لهذا الكوبري ضمن خطة وزارة النقل لتحديث وتوسعة شبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية . فقد تم تعزيز القدرة الاستيعابية للكوبري ، مما يوفر تجربة قيادة أكثر أمانًا وسلاسة للمواطنين.