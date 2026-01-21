وزير النقل الأردني يبحث مع الأكاديمية العربية آفاق التعاون المشترك

استقبل الدكتور نضال مرضي القطامين، وزير النقل بالمملكة الأردنية الهاشمية ورئيس الجمعية العامة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا على المستوى الوزاري في دورتها الحالية، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بحضور المهندس عمر الدباس، مدير عام الهيئة البحرية الأردنية.

واستهدف اللقاء فتح آفاق جديدة وغير مسبوقة من التعاون بين المملكة والأكاديمية، وسبل تطوير الكوادر البشرية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، بما يخدم الرؤية الاستراتيجية للمملكة الأردنية الهاشمية.

في مستهل اللقاء، أعرب القطامين عن ترحيب المملكة الأردنية الهاشمية برئيس الأكاديمية، مؤكداً على المكانة المركزية للأكاديمية العربية بوصفها "بيت الخبرة العربي و الذراع الفني المعتمد لتطوير قطاعات النقل البحري.

من جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن فخره واعتزازه بهذا اللقاء، واصفاً إياه بأنه "واحد من أنجح اللقاءات الرسمية وأكثرها تميزاً".

وقال عبد الغفار: "إن الوزير نضال القطامين ليس مجرد مسؤول حكومي رفيع، بل هو أستاذ دكتور يمتلك عقلية أكاديمية متفتحة ومستنيرة، تدرك بعمق قيمة العلم ودور التكنولوجيا في بناء المستقبل مضيفاً لقد لمست في معاليه استعداداً منقطع النظير للتعاون، ورؤية ثاقبة تضع مصلحة العمل العربي المشترك فوق كل اعتبار".

كما وجه الدكتور إسماعيل عبد الغفار شكراً خاصاً وتقديراً عميقاً للمهندس عمر الدباس، مدير عام الهيئة البحرية الأردنية، على جهوده الحثيثة ودوره المحوري في إنجاح هذه الزيارة، قائلاً: "إن ما شهدناه من احترافية في التجهيز، ودقة في التحضير، وحفاوة بالغة في الاستقبال من جانب المهندس عمر الدباس، يعكس المعدن الأصيل للأردن وقياداته، ويسهم بشكل مباشر في تذليل كافة العقبات أمام شراكتنا المستقبلية".