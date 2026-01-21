قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يزعم اغتياله قياديا بحزب الله
اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نشن غارات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
للاطمئنان على صحته.. اتصال هاتفي من عدلي منصور بالبابا تواضروس
أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه
كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها
ترامب يهاجم الدنمارك مجدداً: لن ننسى رفضها استحواذنا على جرينلاند
النادي الأهلي يزف بشرى لجماهيره بشأن مباراة يانج أفريكانز
قيادي بمستقبل وطن: رؤية الرئيس السيسي في دافوس ترسخ أسسا اقتصادية قوية
مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة
نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها
عام مليء بالحب والنجاح.. ليلى علوي تهنئ ياسمين صبري بعيد ميلادها الـ 38
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير النقل الأردني يبحث مع الأكاديمية العربية آفاق التعاون المشترك

وزير النقل الأردني يستقبل رئيس الأكاديمية العربية
وزير النقل الأردني يستقبل رئيس الأكاديمية العربية
أحمد بسيوني

استقبل الدكتور  نضال مرضي القطامين، وزير النقل بالمملكة الأردنية الهاشمية ورئيس الجمعية العامة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا على المستوى الوزاري في دورتها الحالية، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بحضور المهندس عمر الدباس، مدير عام الهيئة البحرية الأردنية.

واستهدف اللقاء فتح آفاق جديدة وغير مسبوقة من التعاون بين المملكة والأكاديمية، وسبل تطوير الكوادر البشرية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، بما يخدم الرؤية الاستراتيجية للمملكة الأردنية الهاشمية.

في مستهل اللقاء، أعرب القطامين عن ترحيب المملكة الأردنية الهاشمية برئيس الأكاديمية، مؤكداً على المكانة المركزية للأكاديمية العربية بوصفها "بيت الخبرة العربي و الذراع الفني المعتمد لتطوير قطاعات النقل البحري.

من جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن فخره واعتزازه بهذا اللقاء، واصفاً إياه بأنه "واحد من أنجح اللقاءات الرسمية وأكثرها تميزاً".

وقال عبد الغفار: "إن الوزير نضال القطامين ليس مجرد مسؤول حكومي رفيع، بل هو أستاذ دكتور يمتلك عقلية أكاديمية متفتحة ومستنيرة، تدرك بعمق قيمة العلم ودور التكنولوجيا في بناء المستقبل مضيفاً لقد لمست في معاليه استعداداً منقطع النظير للتعاون، ورؤية ثاقبة تضع مصلحة العمل العربي المشترك فوق كل اعتبار".

كما وجه الدكتور إسماعيل عبد الغفار شكراً خاصاً وتقديراً عميقاً للمهندس عمر الدباس، مدير عام الهيئة البحرية الأردنية، على جهوده الحثيثة ودوره المحوري في إنجاح هذه الزيارة، قائلاً: "إن ما شهدناه من احترافية في التجهيز، ودقة في التحضير، وحفاوة بالغة في الاستقبال من جانب المهندس عمر الدباس، يعكس المعدن الأصيل للأردن وقياداته، ويسهم بشكل مباشر في تذليل كافة العقبات أمام شراكتنا المستقبلية".

الاسكندرية الاكاديمية وزير النقل التعاون القطامين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

شوبير

شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي

مشغولات ذهبية

مستويات تاريخية جديدة.. وهذا سعر جرام الذهب في مصر

ترشيحاتنا

اجتماع بديوان محافظة الإسكندرية

توقيع 7 عقود مع التأمين الصحي الشامل لتقديم خدمات طبية بالإسكندرية

فصل الكهرباء للصيانة

فصل الكهرباء عن عدة مناطق بمدينة بيلا في كفر الشيخ

محافظ الغربية

محافظ الغربية يشهد تسليم عقود الخطة الاستثمارية لرؤساء المراكز والمدن

بالصور

أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه

اسماء جلال
اسماء جلال
اسماء جلال

مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة

مى عمر
مى عمر
مى عمر

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت
سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت
سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

لغذاء صحى.. طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه
طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه
طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

فيديو

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد