قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لحظة خروج السيد البدوي من مقر حزب الوفد وسط هتافات أنصاره .. شاهد
جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اعتقال قيادي في حماس من رفح الفلسطينية
مصطفى بكري : الرئيس بيسمع لكلام الناس .. وهذا يعطينا أملا في المستقبل | فيديو
فوضى في تيجراي الإثيوبية.. تعليق الرحلات ونزوح جماعي ووقف الخدمات المصرفية
التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس
تراجع 7200 جنيه في يوم.. الجنيه الذهب يهبط في ختام تعاملات اليوم الجمعة
سفير الخرطوم بالقاهرة: الدعاوى حول تقييد وجود السودانيين في مصر "أوهام"
الأوضاع مستقرة والسلع موجودة | أبرز تصريحات الرئيس اليوم من الأكاديمية العسكرية .. فيديو
موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر .. وعدد أيام العطلة للقطاعين العام والخاص
السيد البدوي : عودة حزب الوفد المصري المعارض على الساحة السياسية
شاهد استمرار توافد نجوم دراما رمضان 2026 إلى حفل الشركة المتحدة
شحنة يورانيوم.. داعـ ش يعلن مسئوليته عن هجوم على قاعدة جوية في النيجر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من تونس إلى القاهرة .. تجربة آدم فتحي الشعرية في حوار مفتوح بمعرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
جمال عاشور

استضافت القاعة الرئيسية «بلازا 1» لقاءً فكريًا وشعريًا مع الشاعر التونسي آدم فتحي، خُصص للحديث عن تجربته الشعرية الممتدة، ومحطاتها الإبداعية، ورؤيته لعلاقة الشعر بالواقع والثقافة والمشهد العربي الراهن، وذلك في إطار فعاليات الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وأدار اللقاء الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي للمعرض.


وخلال اللقاء، ألقى الشاعر آدم فتحي مقاطع شعرية اتسمت بكثافة اللغة وعمق الصورة، وتداخل فيها الحنين للطفولة، والغربة بالذاكرة، والحرية بالمصير الإنساني، مؤكدًا أن القصيدة لا تقوم إلا على ما يبدو هامشيًا أو «غبارًا» فوق الأشياء، وأن الشعر الحقيقي يظل بحثًا دائمًا عن المعنى خارج اليقين الجاهز.


وفي حديثه عن تجربته الإعلامية، تناول آدم فتحي رؤيته للبرنامج الثقافي، مشيرًا إلى أن العالم يعيش صراعًا واضحًا بين الكلاسيكي والجديد، وأن تصوره للبرامج الثقافية كان قائمًا على أن «البطل هو الضيف لا مقدّم البرنامج».


وأوضح أنه كان يحرص دائمًا على الجلوس في طرف المشهد، تاركًا الصدارة للفكرة وللمبدع، في مقابل ما وصفه بتحوّل بعض البرامج إلى منصات استعراض تفقد الحوار جوهره الثقافي.


وأكد الشاعر أن التلفزيون ليس فضاءً ملائمًا للتفكير العميق أو بناء الحجج، وأن المثقف إذا لم يكن مسلحًا بأدوات الخطاب الإعلامي قد يتعرض للإساءة أو الاختزال، مشيرًا إلى أن هذا ما حدث مع عدد من الكتّاب والمفكرين الذين خاضوا التجربة دون استعداد كافٍ.


وقال الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إنه كان ينتظر إجابات مباشرة عن هذه الأسئلة، إلا أن الشاعر اختار مسارًا مختلفًا، مؤكدًا أن ما يكتبه هو «شعر خالص»، لا يُختزل في خطاب أيديولوجي ولا يُستدرج إلى خارج لغته، بل يقوم على الصورة والإيقاع والمعنى.


وأضاف مجاهد أن آدم فتحي، في إجاباته، بدا وكأنه يدعو إلى تجاوز الأسئلة الخارجية والدخول إلى «مغارة الشعر الحقيقي»، معتبرًا أن هذا الموقف يعكس جوهر التجربة الشعرية الصادقة، قبل أن يفتح باب الحوار مع الحضور.


وشهد اللقاء تفاعلًا واسعًا، حيث عبّرت إحدى المشاركات عن سعادتها بوجود الشاعر آدم فتحي في مصر، مؤكدة أنها تتابع تجربته منذ أكثر من ثلاثين عامًا، ليس فقط كشاعر، بل أيضًا من خلال حضوره الثقافي والإعلامي في برامج فكرية أسهمت في تحريك الأسئلة لدى المثقفين والفنانين والشعراء.


وأشارت إلى أن شعر آدم فتحي يمنح الصوت للكائنات كافة، ويعيد الاعتبار للإنسان في أعمق تجلياته، معتبرة أن تجربته مشروع شامل يجمع بين الشعر والترجمة والرؤية الإنسانية.


كما تناولت الندوة تجربة آدم فتحي في الترجمة، حيث طرح أحد الحضور سؤالًا حول تأثير ترجماته، لا سيما لأعمال الفيلسوف إميل سيوران، على رؤيته الشعرية، في ظل ما تحمله كتابات سيوران من شذرات أقرب إلى الشعر ورؤية حادة للعالم، وتوقف السؤال عند مدى تسرب هذه الرؤية إلى قصيدة آدم فتحي، وإلى أي حد أسهمت الترجمة في تشكيل حساسيته الشعرية.


ومن جانبه، شارك الشاعر المغربي حسن نجمي بمداخلة أكد فيها أن اللقاء يمثل لحظة رمزية مهمة في الحوار الثقافي العربي، وجسرًا بين جناحي الوطن العربي، المشرق والمغرب.


واعتبر نجمي أن تجربة آدم فتحي واحدة من التجارب العربية المميزة، لما تحمله من تعدد في المراحل، والاشتباك الواعي مع الأيديولوجيا، والفعل المجتمعي، والموقف التاريخي، دون أن تفقد الشعر صفاءه واستقلاله.


وأشار إلى أن قصيدة آدم فتحي منحت للشعر صوتًا مؤثرًا في مجرى الأحداث، سواء في تونس أو في السياق العربي الأوسع، مؤكدًا أن هذا الصوت لم يكن يومًا عابرًا أو مباشرًا، بل جاء عنيفًا في صدقه، نقيًا في انحيازه للإنسان والشعب، ومتوازنًا في علاقته بالتاريخ والحدث.


واختتم حسن نجمي مداخلته بسؤال حول العلاقة الرمزية بين آدم فتحي والشاعر التونسي الكبير أبي القاسم الشابي، متسائلًا عمّا إذا كان حضور الشابي يشكّل، بالنسبة لجيل آدم فتحي، جدارًا رمزيًا يحد من بروز الأصوات الجديدة، أم يمثل حوارًا صامتًا مع التراث الشعري التونسي والعربي، كما حدث في تجارب شعرية عربية أخرى مع رموزها الكبرى.


وفي ختام الندوة، أكد الحضور أن تجربة آدم فتحي تظل واحدة من التجارب الشعرية العربية اللافتة، لما تحمله من عمق إنساني، واشتباك جمالي مع الأسئلة الكبرى، وقدرة على إعادة الاعتبار للشعر بوصفه فعلًا حرًا يتجاوز المباشرة، ويمنح اللغة دورها في كشف العالم وتأمله.

القاعة الرئيسية الشاعر التونسي آدم فتحي الشعرية الممتدة الواقع والثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

الذهب

هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

صورة ارشيفية

لا توقف للتسعير ونصيحة بعدم البيع أو الشراء … رئيس «آي صاغة» يوضح حقيقة تقلبات أسعار الذهب

القولون العصبي

ممنوع الاستخدام نهائياً ..سحب 4 تشغيلات لأشهر أدوية القولون العصبي

ترشيحاتنا

سعر الجنيه الذهب اليوم

الجنيه الذهب يسجل 59 ألف جنيه الآن

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم

المبلغ حسب المنطقة.. متى تبدأ زيادة الإيجار القديم؟

اضرار تناول الخبز

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول الخبز؟

بالصور

لماذا يعود الوزن بسرعة بعد التوقف عن حقن التخسيس؟.. دراسة تكشف السبب

السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس
السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس
السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس

رعاية الأجداد للأحفاد تحميهم من مرض خطير.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم

القهوة تتفوق على الشاي.. فوائد صحية ومزاج أفضل | ما الجديد؟

من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟
من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟
من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟

ملح الهيمالايا الوردي خدعة تسويقية باهظة الثمن.. العادي يتفوق عليه بميزتين

هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟
هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟
هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟

فيديو

مصطفى بكري

مصطفى بكري: الرئيس وجه رسائل مهمة وحاسمة بشأن بناء الإنسان والتعليم.. فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مصطفى بكري : الرئيس بيسمع لكلام الناس .. وهذا يعطينا أملا في المستقبل | فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الأوضاع مستقرة والسلع موجودة | أبرز تصريحات الرئيس اليوم من الأكاديمية العسكرية .. فيديو

حسام موافي

أنا برئ منهم.. حسام موافي: هناك أشخاص يستغلون اسمي للترويج لأدوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد