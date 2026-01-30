برلمانية: مصر تعمل بهدوء وحكمة لتخفيف التوترات في المنطقة

أكدت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته التفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة، حملت رسائل استراتيجية هامة حول السياسة الخارجية لمصر وأوضاع المنطقة، وايضا أوضاع مصر الداخلية.

وأوضحت النائبة أسماء سعد الجمال، أن الرئيس السيسي أكد خلال كلمته أن مصر تلعب دورًا فاعلًا في متابعة القضايا الإقليمية والدولية، مشيرة إلى ما ذكره حول أزمة غزة ووقف الحرب، وأهمية تدخل الولايات المتحدة وفق خطة السلام لإعادة إعمار القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن مصر كانت دائمًا حريصة على حماية حقوق الشعب الفلسطيني ودعم استقرار المنطقة.

وأشارت النائبة أسماء الجمال إلى تصريحات الرئيس بشأن الأزمة مع إيران، مؤكدة أن مصر تعمل بهدوء وحكمة للتواصل مع جميع الأطراف لتخفيف التوترات، ومنع أي تداعيات خطيرة على المنطقة، موضحة أن هذه الرؤية تعكس حرص القيادة على تأمين مصالح مصر والاستقرار الإقليمي في الوقت نفسه.

وأبرزت النائبة أسماء سعد الجمال الجمال أن زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية تضمنت رسائل متعددة، منها تأكيد أهمية التعليم وبناء الإنسان القادر على تحمل مسؤولياته داخل الدولة وخارجها، مشيرة إلى أن الأكاديمية تعد نموذجًا لتطوير الكوادر المصرية بما يعزز الجدارة والموضوعية والانضباط، وهو ما ينعكس إيجابًا على الأداء الداخلي والخارجي لمصر.

وأكدت النائبة أسماء الجمال أن كلمات الرئيس السيسي تحمل رسائل أمل للشعب المصري، وتعكس قدرة الدولة على مواجهة التحديات الدولية والإقليمية مع الحفاظ على مصالح الوطن وثوابته الاستراتيجية.