قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الأوقاف للدوليين بمسابقة القرآن ببورسعيد : تنزلون في قلوبنا قبل أن تطأ أقدامكم دارنا
شاهد أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مشروع الخط الثاني من القطار الكهربائي
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الدولي الساحلي بالبحيرة
برلمانية: مصر تعمل بهدوء وحكمة لتخفيف التوترات في المنطقة
إدارة ترامب تعتزم الإعلان عن إنشاء قوة استقرار في غزة .. قريبا
عبد الرحيم كمال يتحدث لـ صدى البلد عن رواية ثمرة طه إلياس | فيديو
الحماية المدنية تنفذ مدينة منوف من حريق مروع التهم مخبزًا و6 أكشاك .. تفاصيل
دنيا الصمدي | تعرف على مديرة أعمال أحمد عز بعد ادعاء زينة زواجهما : أبو عيالي اتجوز
هل الشاي يخفف أم يفاقم تضخم البروستاتا؟ مفاجآت حول المشروب الأشهر بين الرجال
مدون يستخرج 191 جرام ذهب من الأجهزة القديمة وشرائح SIM .. كيف فعل ذلك؟
رونالدو يقود النصر لاكتساح الخلود بثلاثية بالدوري السعودي
فاروق الباز : صحتي جيدة .. وهذه حقيقة وجود حياة على كواكب أخرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الحماية المدنية تنفذ مدينة منوف من حريق مروع التهم مخبزًا و6 أكشاك .. تفاصيل

حريق في منوف
حريق في منوف
مروة فاضل

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء في محافظة المنوفية من إنقاذ مدينة منوف من حريق مروع بدأ داخل مخبز في منتصف المدينة وامتد إلى الأكشاك المجاورة. 

وفوجي الأهالي باندلاع الحريق داخل المخبز وتصاعد ألسنة النيران وانفجار إحدى أسطوانات البوتاجاز داخل المخبز وامتد الحريق إلى الأكشاك الصاج المجاورة للمخبز وهي محلات عطارة وبقالة.

وعلى الفور تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وتبين امتداد الحريق إلى 6 أكشاك مقامة بالصاج مجاورة للمخبز.

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة منوف بنشوب حريق هائل داخل مخبز بمدينة منوف. 

وعلى الفور تم السيطرة على الحريق دون إصابات بشرية. 

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

محافظة المنوفية حريق أخبار محافظة المنوفية حريق مخبز منوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

الذهب

هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

سعر الذهب

الجرام تخطى 8000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الأسعار

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

انهيار أسعار الذهب

الذهب في رحلة سقوط حر .. عيار 21 يخسر 600 جنيه الآن

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

ترشيحاتنا

ندوة جناح الأزهر بمعرض الكتاب

جناح الأزهر يعقد ندوة عن تحديات العالم الرقمي غدا.. ويكرم أطفال "بلغت السابعة"

الدكتورة آمال ابراهيم

فن اختيار شريك الحياة.. توافد الزوار على حفل توقيع كتاب «قبل المأذون» بمعرض الكتاب.. صور

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: أقترح مراجعة الأخطاء الشرعية في الأعمال القديمة لمنع تضليل الجمهور

بالصور

هل الشاي يخفف أم يفاقم تضخم البروستاتا؟ مفاجآت حول المشروب الأشهر بين الرجال

ما السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس؟
ما السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس؟
ما السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس؟

ألم العصب الخامس في الوجه| نوبات مؤلمة تشبه الصدمات الكهربائية وطرق علاج حديثة

ما هو العصب الخامس
ما هو العصب الخامس
ما هو العصب الخامس

لماذا يعود الوزن بسرعة بعد التوقف عن حقن التخسيس؟.. دراسة تكشف السبب

السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس
السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس
السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس

رعاية الأجداد للأحفاد تحميهم من مرض خطير.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم

فيديو

ضربة عسكرية

باحثة: الميليشيات المسلحة تنشط حال ضرب إيران .. فيديو

قطع عسكرية

لاستعادة الردع | هدى رؤوف: إيران سترد حال تعرضها لهجوم أمريكي .. فيديو

مصطفى بكري

لا تترك أبناءها .. مصطفى بكري: مصر تحركت بسرعة لحل أزمة البحارة | فيديو

مصطفى بكري

مصطفى بكري: الرئيس وجه رسائل مهمة وحاسمة بشأن بناء الإنسان والتعليم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد