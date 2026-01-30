الحماية المدنية تنفذ مدينة منوف من حريق مروع التهم مخبزًا و6 أكشاك .. تفاصيل

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء في محافظة المنوفية من إنقاذ مدينة منوف من حريق مروع بدأ داخل مخبز في منتصف المدينة وامتد إلى الأكشاك المجاورة.

وفوجي الأهالي باندلاع الحريق داخل المخبز وتصاعد ألسنة النيران وانفجار إحدى أسطوانات البوتاجاز داخل المخبز وامتد الحريق إلى الأكشاك الصاج المجاورة للمخبز وهي محلات عطارة وبقالة.

وعلى الفور تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وتبين امتداد الحريق إلى 6 أكشاك مقامة بالصاج مجاورة للمخبز.

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة منوف بنشوب حريق هائل داخل مخبز بمدينة منوف.

وعلى الفور تم السيطرة على الحريق دون إصابات بشرية.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.