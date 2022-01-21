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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة منتخب مصر تصل إلى دوالا استعداداً للقاء كوت ديفوار ..صور

منتخب مصر
منتخب مصر

وصلت بعثة منتخب مصر إلى مدينة دوالا استعدادا للقاء كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل في دور ال 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً في الكاميرون.

ووجه كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة للاعبي المنتخب الوطني، قبل مواجهة كوت ديفوار، المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة أمم إفريقيا 2022، التي تقام في الكاميرون.

أكبر منا.. كيروش يوجه رسالة لنجوم منتخب مصر قبل موقعة كوت ديفوار

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وكتب كيروش عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر": المباريات الإقصائية، أهنئكم  يا شباب، لقد فعلتموها بالفعل واستحققتم أن ترتقوا إلى الدور الإقصائي، واليوم علينا أن نعرف أن الاختلاف بين الفوز والخسارة أصبح ضئيلا جدا".

تابع كيروش:" الفريق الفائز هو من يستطيع إحداث اختلاف عندما يكون جاهزا لدفع ثمن النجاح، وتقديم التضحيات"..

اختتم كيروش:" سنلعب من أجل شيء أكبر منا ولا نتوقع أقل من أداء رائع".

وتأهل منتخب مصر إلى الدور ثمن النهائي في بطولة أمم إفريقيا، بعد احتلاله المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، خلف منتخب نيجيريا متصدر الترتيب بـ 9 نقاط.

مواعيد مباريات الدور ثمن النهائي:

 

23 يناير

بوركينا فاسو أمام الجابون - الساعة 6:00 - الملعب:ليمبي

نيجيريا أمام تونس - الساعة 9:00 - الملعب: رومدي أدجيا

24 يناير

غينيا مع جامبيا - الساعة 6:00 - الملعب: كويكونج

الكاميرون أمام جزر القمر - الساعة 9:00 - الملعب: أولمبي

25 يناير

السنغال مع كاب فيردي - الساعة 6:00 - الملعب: كويكونج

المغرب مع مالاوي - الساعة 9:00 - الملعب: أحمدو أهيدجو

26 يناير

كوت ديفوار مع مصر - الساعة 6:00 - الملعب: جابوما

مالي مع غينيا الإستوائية - الساعة 9:00 - الملعب: ليمبي
 

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