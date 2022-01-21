سُحبت منذ قليل قرعة الدور التمهيدي من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية “ كوت ديفوار 2023”.

نتائج قرعة الدور التمهيدي من تصفيات أمم أفريقيا 2023

وأسفرت القرعة عن المواجهات الآتية:

جيبوتي ضد جنوب السودان

جامبيا ضد تشاد

إريتريا ضد بتسوانا

ساو تاومي ضد موريشيوس

سيشيل ضد ليسوتو

الصومال ضد إسواتيني

وستُقام مباريات الذهاب والعودة يومي 21، 29 مارس المقبل، على أن تتأهل المنتخبات المنتصرة للمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة، والتي سيتم سحب قرعتها لاحقًا.

وستُقام بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة في دولة كوت ديفوار خلال شهري يونيو ويوليو لعام 2023.