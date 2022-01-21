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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أسامة الأزهري: لا يوجد داعشي يجلس في مسجد ويدعو لنفسه ويستقطب العقول في منصات التواصل الاجتماعي

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

قال الدكتور أسامة الأزهري إن  الإرهاب اليوم لا يعتمد على بنية فكرية لأنه لا يوجد أي داعشي يجلس في مسجد ويدعو لنفسه ولهذا جعلوا استقطاب العقول في منصات التواصل الاجتماعي، حتى إنه يتم تحميل المضمون الإرهابي على المواقع الإباحية ومواقع ألعاب الأطفال.



وأضاف الأزهري خلال برنامجه " الحق المبين" على " دي ام سي" أن قاتل غاندي كان هندوسيا متعصبا، وفي كل الديانات هناك ابتلاء، كما أن أدولف هتلر أخذ مبدأ الإرهاب من فكرة فلسفية وليس الدين،


وأوضح أن ظاهرة الإرهاب في السبعينيات والثمانينيات كانت بنية فكرية مغلوطة وكانت تعتمد على خطب في المساجد والكتيبات واستقطاب العقول والتواصل المباشر وتأخذ وقتا زمنيا طويلا وتتوج في النهاية بفكرة الحركية، وانعكست الآية في السنوات الماضية وأصبح الإرهاب بنية نفسية ومبررا فكريا، مثل تغريدة أو تدوينة أو أغنية، حتى إن دورة «التدعيش» لا تستغرق أكثر من 8 ساعات.
 

أسامة الأزهري الإرهاب ظاهرة الإرهاب دورة التدعيش

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