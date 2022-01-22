سباق الـ بيك اب.. ريفيان R1T و رام TRX في مواجهة قوية |فيديو

تظل سباقات السيارات واحدة من افضل الفعاليات الخاصة بين محبي عالم السرعة والانطلاق، نسبة إلى روح المغامرة واكتشاف الجديد من القدرات الفريدة للمحركات القوية، إلى جانب اختبارات الاداء ايضا، ولكن عندما يتعلق الامر بعالم الـ بيك اب، فيبدو أن الموضوع سيختلف كثيرًا لما تحمله تلك المركبات من اطلالة خارجية مختلفة.

ريفيان R1T و رام TRX في مواجهة قوية

نشرت قناة The Fast Lane Truck المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو عبر موقع youtube، حيث ظهرت النسخة ريفيان R1T وهي في مواجهة رام TRX العملاقة، والتي تنتمي إلى فئة البيك اب ايضا.

ومن ناحية الاداء الفني، تمتلك النسخة رام محرك ثماني الاسطوانات طراز v، سعة 6200 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 702 حصانا، مع عزم دوران يبلغ 881 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية الاداء من 8 سرعات.

بينما تمتلك ريفيان R1T مجموعة من المحركات الكهربائية بقوة مجموعها 588 كيلووات/800 حصان، وعزم الدوران الأقصى يبلغ 1120 نيوتن متر، مع وزن اقل من منافستها رام TRX.

وعلى الرغم من ذلك تفوقت النسخة ريفيان R1T بسهولة خلال هذا المقطع، بعد انطلاقة من نقطة مساوية، ولكن مع تعالي اصوات المحركات تمكنت ريفيان من اقتناص اللقطة الاولى خلال هذه الانطلاقة، والتفوق على رام TRX التي تعمل بالينزين على عكس بطلة السباق التي تعتمد على تكنولوجيا الطاقة الكهربائية.