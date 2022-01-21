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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

انطلاقات قوية .. لوسيد إير دريم تخطف الأنظار بأداء مميز |فيديو

انطلاقات قوية ..
انطلاقات قوية .. لوسيد إير دريم تخطف الانظار بأداء مميز

تعتبر شركة لوسيد واحدة من أقوى المنافسين على الساحة الحالية في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، نسبة إلى اصداراتها القوية والتنافسية أيضا، ومنها النسخة "إير دريم" صاحبة الأداء المميز، إلى جانب تصميمها الخاطف للأنظار، والتقنيات الفنية المستخدمة.

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انطلاقات قوية .. لوسيد إير دريم تخطف الأنظار بأداء مميز

 

واستطاعت قناة DragTimes أن تبهر محبي تلك النسخة بمقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE،  بعد ان ظهرت السيارة وهي تختبر قوة أدائها داخل احد الحلبات المخصصة لأمور التسارع، إلى جانب الاستعراض الداخلي الخاص بقمرة القيادة والتفاصيل الخارجية التي تتعلق بالتصميم.

 

ومن ناحية الأداء الميكانيكي، فتعتمد السيارة على زوج من المحركات الكهربائية، تستطيع ان تنج قوة قدرها 1.111 حصانا، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 270 كيلومتر في الساعة، ومن خلال هذه الإمكانيات الفنية فيمكنها التسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل لسرعة 96 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تقدر بـ 2.5 ثانية.

 

بينما حصلت لوسيد على هيكل خارجي انسيابي الأداء، مما يمنحها الأفضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بينما ترتكز السيارة  على جنوط رياضية كبيرة الحجم مع تصميم اشبه بالدروع الحربية، والتي تجمع بين اللون الفضي والأسود.

 

بالإضافة إلى واجهة امامية تضم مصابيح نحيفة المظهر، ومصابيح ضباب تتخذ سمة الانياب، مع حزمة من مستشعرات الحركة الامامية والخلفية، والتي تساعد قائد المركبة على الكثير من التحديات، إلى جانب لمسة جمالية بكلمات LUCID المضيئة.

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