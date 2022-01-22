الأطفال وكبار السن وذوي القدرات الخاصة مجانا.. القاهرة للكتاب يفتح ابوابه لدخول الجمهور بإجراءات ميسرة

قررت اللجنه العليا لمعرض لقاهرة الدولى للكتاب فى دورته 53 السماح للجمهور بالدخول الى مقره بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية دون الارتباط بشهادات تلقي لقاح فيروس كورونا نظراً لوجود مركز لتلقي اللقاح بالمعرض، وذلك تشجيعا وتيسيرا على زوار المعرض.

وأكدت اللجنة أن هذا الشرط سيطبق على التواجد بالمناطق المغلقة والمخصصة للأنشطة الثقافية والفنية فقط مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية المتعارف عليها حرصا على السلامة العامة.

كما قررت اللجنة فتح خمس منافذ بيع إضافية بجانب المنصة الالكترونية لاستيعاب أكبر عدد من الزوار وتبسيط الإجراءات عليهم.

وتقرر ايضا دخول الأطفال تحت سن 12 سنه مجاناً، بالإضافة الي كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة، حيث يستقبل المعرض الجمهور يوميا اعتبارا من الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس27 يناير ويستمرحتي يوم 7 فبراير

يذكر ان الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحمل شعار هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل، وتُقام في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف ، واختارت الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبد التّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

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