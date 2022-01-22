سعر الكتاب لا يتجاوز 20 جنيها.. استمرار مبادرة ثقافتك كتابك في معرض الكتاب 2022

أعلنت الفنانة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة استمرار مبادرة "ثقافتك كتابك" للعام الثانى في معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من٢٦ يناير الى ٧ فبراير بأرض المعارض بالتجمع الخامس.





وكانت قد انطلقت المبادرة العام الماضي والتي لا يتجاوز سعر الكتاب فيها 20 جنيها، والتي تضم مئات العناوين من دور النشر وقطاعات الوزارة، على ألا يتجاوز وذلك لحث المواطنين ورواد المعرض على اقتناء الكتب وتشجيعًا للقراءة والمعرفة التي هي أساس بناء الإنسان وتوسيع مداركه.



تفاصيل معرض الكتاب

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يوم 26 يناير الجاري، وتستمر فعالياته وأنشطته حتى يوم 7 فبراير الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

ويبدأ المعرض في استقبال الزوار ابتداء من الخميس المقبل، الموافق 27 يناير، من العاشرة صباحا إلى الثامنة مساء يوميا، عدا الجمعة من الواحدة ظهر، ويتم مد ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة، بعد موعد الإغلاق الأساسي.

ويعود المعرض لتقديم النشاط الثقافي بعد توقفه في الدورة الماضية، بسبب انتشار فيروس كورونا، وأهم ما يميز أنشطة الدورة المقبلة، العمل على أن يكون النشاط محققا لشعار المعرض، الذي يأتي تحت عنوان «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، ويتضمن النشاط عددا من الفعاليات المقدمة للطفل والفنون التشكيلية والقضايا الثقافية الراهنة واللقاءات الفكرية وغيرها.