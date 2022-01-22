أماكن دور النشر بصالات معرض القاهرة الدولي للكتاب.. تعرف عليها

أعلنت الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج أماكن دور النشر المخصصة لهم في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022 الذي ينطلق من 26 يناير الجاري إلى 7 فبراير في أرض المعارض بالتجمع الخامس.

خطوات الحصول على تذكرة الدخول

سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات

• خطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث جوجل، ويتبعها الضغط على خيار احجز تذكرتك، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة: الاسم- رقم الهاتف- البريد الإلكتروني- العمر- الجنسية- النوع، وحتى الحصول على تذكرة الزيارة؛ حيث يتم بعد الانتهاء من عملية التسجيلإرسال نسخة من التذكرة في رسالة نصية على واتساب للرقم المسجل، ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.

طريقة الوصول إلى المعرض وتسهيل الانتقال

فيما يتعلق بتسهيل الانتقال على الجمهور من زائري المعرض، خصصت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات ممثلة في هيئة النقل العام، 11 خط أتوبيس من وإلى مقر المعرض، وتنطلق من مختلف مناطق القاهرة، وتعمل عليها 115 سيارة بمتوسط زمن تقاطر 20 دقيقة، وذلك تيسيرًا على الزوار، وهي كالآتي:

• الخط رقم (1) عبد المنعم رياض (10) سيارات

عبد المنعم رياض- رمسيس- عباسية- جامعة الأزهر- محور المشير- معرض الكتاب.

• الخط رقم (2) دوران شبرا (10) سيارات

دوران شبرا- ش شبرا- أحمد حلمي- ش رمسيس- عباسية- نادي السكة- جامعة الأزهر- محور المشير- معرض الكتاب.

• الخط رقم (3) النزهة الجديدة (8) سيارات

النزهة الجديدة- ميدان الحجاز- السبع عمارات- مكرم عبيد- مصطفى النحاس- المنهل- الوفاء والأمل- معرض الكتاب.

• الخط رقم (4) الأميرية (7) سيارات

الأميرية- ميدان المطرية- الحلمية- كلية بنات عين الشمس- ميدان الشهيد هشام بركات- الحي السابع- حي السفارات- معرض الكتاب.

• الخط رقم (5) ميدان الجيزة (10) سيارات

ميدان الجيزة- جامعة القاهرة- قصر العيني- السيدة عائشة- الأوتوستراد- جامعة الأزهر- معرض الكتاب.

• الخط رقم (6) صقر قريش (5) سيارات

صقر قريش- كارفور المعادي- نادي وادي دجلة- الطريق الدائري- محور المشير- معرض الكتاب.

• الخط رقم (7) المظلات (8) سيارات

المظلات- سراي القبة- روكسي- السبع عمارات- الحي الثامن- الوفاء والأمل- محور المشير- معرض الكتاب.

• كما تم مد مسار خط العباسية- معرض الكتاب ليبدأ من محطة دوران شبرا بدلًا من العباسية.

• تم إسناد خط "المظلات- سراي القبة- معرض الكتاب"، الذي كان يقوم على تشغيله شركة "مواصلات مصر" إلى هيئة النقل العام.

وبالإضافة إلى الخطوط السابقة؛ فهناك خطوط عابرة لمحور المشير تمر بمعرض الكتاب، وهي: أحمد حلمي- معرض الكتاب- التجمع الثالث/ عبد المنعم رياض- معرض الكتاب- الجامعة الأمريكية/ شرق شبرا الخيمة- معرض الكتاب- التجمع الثالث/ بولاق الدكرور- معرض الكتاب- التجمع الثالث.

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