شيرين شحاتة تشارك برواية جريمة حياة في معرض الكتاب

تشارك الكاتبة شيرين شحاتة، في الدورة الجديدة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته يوم الاربعاء المقبل، بمركز المعارض الدولي في التجمع الخامس، برواية "جريمة حياة"، ورواية لليافعين " رحلة البحث عن السيدة كاري".



‏ومن أجواء رواية "جريمة حياة":

"تمَّ اسْتقْبالنَا بِفعْل الحيَاة ومَا أن فعلتْ هي حتَّى كال كُلُّ مِنَّا لِلْآخر التُّهم عبْر جرائم اُرْتكِبتْ بِدعْوة مِنْهَا أو أُخْرى ألْصقْناهَا نحْن بِهَا وعلى الرَّغْم مِن ذلك فالنِّهايات دائمًا وأبدًا مُتشابهة وإن بدتْ لِلْعيَان مُتباينة فالْإطار حياة وبالدَّاخل جريمة".



الكاتبة شيرين شحاتة عابدين، مواليد المنصورة الأعمال المنشورة لها من قبل"لا تغربي ٢٠١٧ "و "سقطت سهوا في هواك ٢٠١٩ "، مجموعتين قصص اطفال باللغة الإنجليزية You and me Guiding light رواية لليافعين " رحلة البحث عن السيدة كاري‏".