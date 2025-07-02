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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يتابع سير العمل بالمشروعات التنموية بمدينة السويس الجديدة

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان
المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان
آية الجارحي

عقد المهندس شريف الشربيني،  وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، لمتابعة سير العمل بالمشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمدينة السويس الجديدة، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

وأكد الشربيني أن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة المشروعات بمدينة السويس الجديدة للوقوف على الموقف التنفيذي لها والعمل على تذليل أية تحديات لدفع عجلة العمل بتلك المشروعات.

وتابع وزير الإسكان خلال الاجتماع، آخر مستجدات إنشاء طريق خاص ومستقل بمدينة السويس الجديدة من طريق القاهرة / السويس، حيث استمع إلى شرح تفصيلي من المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، عن مخرجات المخطط الاستراتيجي لمدينة السويس الجديدة، حيث إن المساحة الإجمالية للمدينة تبلغ حوالي 65 ألف فدان، ويشتمل مخططها الاستراتيجي على مناطق إسكان متنوعة، وأنشطة اقتصادية واستثمارية، ومراكز للأنشطة والخدمات على مستوى المدينة، بجانب شبكات النقل والحركة والبنية الأساسية.

المرحلة الأولى

تم استعراض أنماط الإسكان للمرحلة الأولى للمدينة، والتي تضم مناطق (إسكان متوسط - فوق متوسط - محدود الدخل )، ومنها موقعان بالمرحلة العاجلة من المرحلة الأولى على مساحة 300 فدان، وتشمل مناطق خدمية (خدمات على المستوى السكني - خدمات إقليمية «جامعة مقترحة» )، ومناطق اقتصادية (مناطق استثمارية متنوعة - تجاري - إداري )، وبها عمارات إسكان حر منخفض التكاليف نموذج (3) غرف + صالة للوحدة بعدد 2064 وحدة،

كما تابع الوزير موقف الأعمال فيما يخص رفع أبراج كهرباء الضغط العالى القائمة بمواجهة مشروع بوابة السويس الجديدة، بجانب استعراض الإجراءات الجارية بإنشاء كوبرى لتسهيل حركة الدخول والخروج من المدينة.

وفي ختام الاجتماع وجه المهندس شريف الشربينى، بضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، لخدمة سكان محافظة السويس، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المقترحة، حيث إن مدينة السويس الجديدة، ستكون مقصد سكان محافظة السويس، للحصول على الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، وكذا الحصول على الخدمات المختلفة، والفرص الاستثمارية المتنوعة. 

وزير الإسكان مدينة السويس الجديدة الوحدات السكنية الخدمات الفرص الاستثمارية

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