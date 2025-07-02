اللون الأخضر يسيطر على أسواق المال العربية ختام الأربعاء

حركة أسواق المال العربية ختام الأربعاء

-البورصة المصرية تربح 12 مليار جنيه

- مؤشر الأسهم السعودية الرئيس يغلق مرتفعًا

-صعود مؤشر بورصة مسقط "30"

سيطر اللون الأخضر على مؤشرات أسواق المال العربية خلال ختام جلسات اليوم، حيث ارتفعت بورصات مصر وعُمان والسعودية والبحرين و الأردن وقطر، وتباينت الأسواق الكويتية.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع “صدى البلد” حركة الأسواق العربية ختام تعاملات اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025.

أسواق المال العربية

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسية والثانوية، بدعم من عمليات شراء مكثفة من المستثمرين المصريين، في مقابل اتجاه بيعي للعرب والأجانب، ما أسهم في دفع السوق نحو المنطقة الخضراء.

وسجلت قيمة التداولات اليوم 5.2 مليار جنيه، بينما ربح رأس المال السوقي نحو 12 مليار جنيه، ليصل إلى 2.338 تريليون جنيه، وسط أداء إيجابي للقطاعات القيادية وعلى رأسها العقارات والبنوك والخدمات المالية غير المصرفية.

سجل مؤشر إيجي إكس 30 الرئيسي، الذي يقيس أداء أكبر 30 شركة من حيث السيولة والنشاط، ارتفاعًا بنسبة 0.35% ليغلق عند 32820 نقطة، بدعم من أسهم البنوك والعقارات.

كما صعد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.5%، ليغلق عند 40781 نقطة، وهو المؤشر الذي يوازن بين الشركات بغض النظر عن حجمها السوقي.

وقفز مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.35% ليغلق عند 14740 نقطة، وهو المؤشر الذي يعكس إجمالي العائد على الاستثمار في الأسهم المدرجة، بما في ذلك التوزيعات النقدية.

شهدت الأسهم المتوسطة والصغيرة أداءً قويًا خلال جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.25%، مغلقًا عند 10006 نقاط، وهو ما يعكس تحسن شهية المخاطرة لدى الأفراد والمستثمرين المحليين.

كما صعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.12% ليغلق عند 13498 نقطة، مدفوعًا بأداء إيجابي لأسهم القطاعات الصناعية والخدمية.

واصل مؤشر البورصة للشريعة الإسلامية أداءه الإيجابي، حيث ارتفع بنسبة 0.63% ليغلق عند 3422 نقطة، مستفيدًا من مكاسب أسهم متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

مؤشر الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، مرتفعًا (8.04) نقاط، ليقفل عند مستوى (11129.64) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (5.4) مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (330) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (103) شركات ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم (140) شركة على تراجع.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا (130.72) نقطة ليقفل عند مستوى (27375.84) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (19) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

مؤشر بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى (4524.79) نقطة مرتفعًا 11.3 نقطة وبنسبة (0.25%) مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت (4513.51) نقطة.

وبلغت قيمة التداول 14 مليونًا و(503) آلاف و(985) ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة (16.4%) مقارنة مع آخر جلسة التداول والتي بلغت 12 مليونًا و(463) ألفًا و(477) ريالًا عُمانيًّا.

مؤشر البحرين العام

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى (1,950.28) بارتفاع قدره (6.30) نقاط, في حين أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى (834.98) بارتفاع قدره (6.10) نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة مليونًا و(563) ألفًا و(360) سهمًا بقيمة إجمالية قدرها (333) ألفًا و(239) دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 75 صفقة.

بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعًا بنسبة (0.85) نقطة، ما يعادل نسبة (0.01%)، ليبلغ مستوى (10699.24) نقطة.

وشهدت الجلسة تداول (143) مليونًا و(720) ألفًا و(447) سهمًا، بقيمة (381) مليونًا و(746) ألفًا و(518.769) ريالًا، نتيجة تنفيذ (18379) صفقة في جميع القطاعات.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 1.17%، لتنهي تداولاتها عند مستوى 2807.74 نقاط.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4.1 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 14.6 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3688 صفقة.

بورصة الكويت

سيطر التباين على المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء، وسط صعود لـ9 قطاعات.



انخفض مؤشرا السوق الأول بنسبة 0.55%، ونزل "العام" بـ0.34%، بينما ارتفع "الرئيسي" بنحو 0.72%، وزاد المؤشر "الرئيسي 50" بـ0.24%، عن مستوى أمس الثلاثاء.



وشهدت الجلسة ارتفاعاً بـ9 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بـ17.96%، بينما تراجعت 4 قطاعات أخرى في مقدمتها الخدمات الاستهلاكية بـ1.17%.