أخبار التكنولوجيا| أبل تدرس الاعتماد على OpenAI أو أنثروبيك لتطوير Siri.. واتساب يطور ميزة جديدة تتيح التبديل بين حسابين داخل التطبيق نفسه

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
أبل تدرس الاعتماد على OpenAI أو أنثروبيك لتطوير Siri
أفاد تقرير صادر عن وكالة “بلومبرج”، أن شركة آبل Apple تدرس التخلي مؤقتا عن استخدام تقنياتها الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي لصالح الاعتماد على نماذج من تطوير شركات خارجية مثل OpenAI وأنثروبيك، وذلك ضمن خطط تحديث مساعدها الصوتي Siri المقرر إطلاقه في العام المقبل.
أزمة جديدة بين ترامب وماسك: "قد نعيده إلى جنوب إفريقيا"
في أحدث فصول الخلاف المتصاعد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك، علق الأخير على تهديد ترامب بترحيله إلى جنوب إفريقيا، قائلا إنه يشعر بـ"إغراء شديد للتصعيد" لكنه "سيمتنع في الوقت الحالي".
الذكاء الاصطناعي يتحول إلى فخ.. هجمات تنتحل ChatGPT تستهدف الملايين
حذرت شركة الأمن السيبراني الروسية كاسبرسكي Kaspersky، من ارتفاع ملحوظ في الهجمات الإلكترونية التي تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الإنتاجية كوسيلة لخداع المستخدمين.
واتساب يطور ميزة جديدة تتيح التبديل بين حسابين داخل التطبيق نفسه
يعمل تطبيق واتساب WhatsApp، حاليا على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إضافة حسابين مختلفين مثل حساب للعمل وآخر للاستخدام الشخصي والتبديل بينهما داخل التطبيق ذاته، دون الحاجة لتسجيل الخروج أو استخدام تطبيق واتساب بيزنس أو حتى التنقل بين أجهزة متعددة.
آبل تستعد لإطلاق MacBook منخفض التكلفة بمعالج آيفون
في خطوة غير مسبوقة، تعتزم شركة آبل Apple، تقديم أول جهاز MacBook بسعر أقل من 999 دولارا، وفقا لما كشفه المحلل التقني الموثوق مينج-تشي كو.
تحذيرات رسمية من استخدام واتساب… ما القصة؟
أصدر مجلس النواب الأمريكي قرارا بحظر استخدام تطبيق واتساب WhatsApp على جميع أجهزته الرسمية، وفقا لمذكرة رسمية تم توجيهها إلى موظفي المجلس يوم الإثنين 23 يونيو 2025.
تعرف على "أوبتيموس".. روبوت تسلا البشري الذي سيغير مفهوم العمل للأبد
في خطوة تعد من أكثر مشاريعه طموحا، أعلن إيلون ماسك عن تطورات مشروعه الروبوتي أوبتيموس "Optimus"، المستوحى من شخصية "Optimus Prime" في سلسلة المتحولون Transformers.
هونر تكشف عن Magic V5 أنحف وأخف هاتف قابل للطي في العالم
كشفت شركة هونر Honor، رسميا عن هاتفها القابل للطي الجديد Honor Magic V5 خلال فعالية نظمها نظامها البيئي للذكاء الاصطناعي في الصين، واصفة إياه بأنه أنحف وأخف هاتف رائد قابل للطي في العالم.