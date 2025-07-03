أخبار التكنولوجيا| أبل تدرس الاعتماد على OpenAI أو أنثروبيك لتطوير Siri.. واتساب يطور ميزة جديدة تتيح التبديل بين حسابين داخل التطبيق نفسه

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أبل تدرس الاعتماد على OpenAI أو أنثروبيك لتطوير Siri

أفاد تقرير صادر عن وكالة “بلومبرج”، أن شركة آبل Apple تدرس التخلي مؤقتا عن استخدام تقنياتها الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي لصالح الاعتماد على نماذج من تطوير شركات خارجية مثل OpenAI وأنثروبيك، وذلك ضمن خطط تحديث مساعدها الصوتي Siri المقرر إطلاقه في العام المقبل.

في أحدث فصول الخلاف المتصاعد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك، علق الأخير على تهديد ترامب بترحيله إلى جنوب إفريقيا، قائلا إنه يشعر بـ"إغراء شديد للتصعيد" لكنه "سيمتنع في الوقت الحالي".

حذرت شركة الأمن السيبراني الروسية كاسبرسكي Kaspersky، من ارتفاع ملحوظ في الهجمات الإلكترونية التي تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الإنتاجية كوسيلة لخداع المستخدمين.

يعمل تطبيق واتساب WhatsApp، حاليا على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إضافة حسابين مختلفين مثل حساب للعمل وآخر للاستخدام الشخصي والتبديل بينهما داخل التطبيق ذاته، دون الحاجة لتسجيل الخروج أو استخدام تطبيق واتساب بيزنس أو حتى التنقل بين أجهزة متعددة.

في خطوة غير مسبوقة، تعتزم شركة آبل Apple، تقديم أول جهاز MacBook بسعر أقل من 999 دولارا، وفقا لما كشفه المحلل التقني الموثوق مينج-تشي كو.

أصدر مجلس النواب الأمريكي قرارا بحظر استخدام تطبيق واتساب WhatsApp على جميع أجهزته الرسمية، وفقا لمذكرة رسمية تم توجيهها إلى موظفي المجلس يوم الإثنين 23 يونيو 2025.

في خطوة تعد من أكثر مشاريعه طموحا، أعلن إيلون ماسك عن تطورات مشروعه الروبوتي أوبتيموس "Optimus"، المستوحى من شخصية "Optimus Prime" في سلسلة المتحولون Transformers.

كشفت شركة هونر Honor، رسميا عن هاتفها القابل للطي الجديد Honor Magic V5 خلال فعالية نظمها نظامها البيئي للذكاء الاصطناعي في الصين، واصفة إياه بأنه أنحف وأخف هاتف رائد قابل للطي في العالم.