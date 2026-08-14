وزير الصناعة يتفقد مجمع «e2 العلمين» ويؤكد دعم الدولة لتجربة المطور الصناعي

تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مجمع «e2 العلمين الصناعي» التابع لمجموعة التنمية الصناعية (IDG) بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة سير العملية الإنتاجية والوقوف على خطط التوسع والاستثمار، كما زار مشروع «خزن» ومصنع «نيو كونكريت» المتخصص في مواد البناء والمنتجات الأسمنتية.

رافق الوزير خلال الجولة المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة مجموعة التنمية الصناعية، والمهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية، بحضور الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة مجموعة التنمية الصناعية، والأستاذ شادي ويليام، الرئيس التنفيذي للمجموعة.

2.7 مليون متر للمجمع الصناعي

تأسس مجمع «e2 العلمين الصناعي» عام 2019، ويقام على مساحة إجمالية تبلغ 2.7 مليون متر مربع، فيما تغطي المرحلة الأولى مساحة 500 ألف متر مربع، وتم الانتهاء بالكامل من أعمال البنية التحتية والمرافق الخاصة بها، بينما يجري حالياً استلام المرحلة الثانية من المشروع.

ويتميز المجمع بموقع استراتيجي بالقرب من مطار العلمين الدولي وميناء الإسكندرية والقاهرة، بما يعزز دوره كبوابة مهمة لحركة التجارة المحلية والدولية.

ويمثل المجمع نموذجاً للتنمية الصناعية المستدامة، باعتباره أول مجمع صناعي تديره مجموعة التنمية الصناعية وفق منهج الاستدامة الشاملة، من خلال تطبيق حلول بيئية متطورة، من بينها أنظمة معالجة مياه الصرف، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل الأثر البيئي للأنشطة الصناعية.

«خزن».. أول مشروع للتخزين الذاتي

وشملت جولة الوزير تفقد مشروع «خزن» التابع لمجموعة التنمية الصناعية، والذي يعد أول مشروع للتخزين الذاتي في مدينة العلمين، ويقام على مساحة إجمالية تبلغ 2700 متر مربع.

ويضم المشروع حالياً 18 وحدة تخزين، تبلغ مساحة كل منها 15 متراً مربعاً، مع إمكانية زيادة المساحات ودمج الوحدات وفقاً لاحتياجات العملاء.

كما يوفر المشروع أنظمة مراقبة وإمكانية الوصول إلى وحدات التخزين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما يوفر حلولاً مرنة وآمنة للأفراد والشركات.

6 ملايين دولار استثمارات «نيو كونكريت»

كما تفقد وزير الصناعة مصنع «نيو كونكريت» المتخصص في مواد البناء والمنتجات الأسمنتية، والتي تشمل الإنترلوك والبلوكات الأسمنتية.

ويقع المصنع على مساحة 18,500 متر مربع، بحجم استثمارات يبلغ 6 ملايين دولار، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 1.5 مليون طن سنوياً من المنتجات الأسمنتية، بنسبة مكون محلي تبلغ 100%.

بحث خطط التوسع والاستثمار

وعلى هامش الجولة، عقد الوزير لقاءً موسعاً مع قيادات مجموعة التنمية الصناعية لبحث التحديات التي تواجه المجموعة وسبل حلها، والتعرف على خططها الاستثمارية المستقبلية، بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتناول اللقاء جهود مجموعة التنمية الصناعية، التي تعد من أكبر المطورين الصناعيين في مصر، بخبرة تمتد لأكثر من 18 عاماً، حيث تعمل على تمكين الشركات المحلية والدولية من ممارسة أنشطتها داخل مجمعات صناعية متكاملة وجاهزة للتشغيل، مدعومة بالبنية التحتية والخدمات اللازمة لمواكبة متطلبات التصنيع الحديث.

تطوير التعليم الفني

وتطرق اللقاء إلى جهود المجموعة في دعم وتطوير التعليم الفني، من خلال تبني برامج متطورة لـ«تدريب المدربين» بهدف توسيع قاعدة المستفيدين، إلى جانب إدارتها المباشرة لـ21 مدرسة للتعليم الفني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تم التعاقد على 10 مدارس.

وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة تعمل على استحداث برنامج للتعليم المهني على مستوى عالمي، بهدف تحسين جودة خريجي التعليم الفني والمهني وتأهيلهم للمنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية.

ويشمل البرنامج تطوير المهارات الأساسية، مثل اللغة والتواصل الفعال والتعرف على التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب المهارات التخصصية، وتعزيز الدراسة العملية داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية.

وأكد هاشم أن البرنامج يستهدف سد الفجوة بين الطلب المتزايد من القطاع الصناعي على العمالة المدربة وضعف قدرة السوق على تلبية هذه الاحتياجات، مشيراً إلى أن التجربة ستتم من خلال شراكات مع شركاء القطاع الخاص، ومن بينهم مجموعة التنمية الصناعية، بهدف رفع جودة مخرجات التعليم الفني وتحديد الاحتياجات الفعلية لكل قطاع صناعي وتوفير الكوادر الفنية المؤهلة.

دعم تجربة المطور الصناعي

وأكد وزير الصناعة حرص الدولة على تكرار تجربة المناطق الصناعية بنظام المطور الصناعي، باعتبارها إحدى الركائز الصناعية الرئيسية في مصر، بعدما أثبتت نجاحها في توفير بيئة متكاملة لخدمة المستثمرين ودعم النشاط الإنتاجي.

وأشار هاشم إلى أهمية الخطط التوسعية لمجموعة التنمية الصناعية في تعزيز القيمة المضافة ودعم التكامل بين الخدمات اللوجستية والتصنيع، مؤكداً استعداد الوزارة لتذليل أية عقبات تواجه المجموعة بما يدعم عجلة الإنتاج والتوسع.

45 مليار جنيه استثمارات المجموعة

من جانبه، أكد المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة مجموعة التنمية الصناعية، أن المجموعة حرصت منذ انطلاق أعمالها على تطوير نموذج متكامل لا يقتصر على توفير الأراضي والمصانع، وإنما يمتد إلى توفير البنية التحتية والخدمات والحلول التي يحتاجها المستثمر منذ بدء نشاطه وخلال مراحل نموه.

وأوضح أن المجموعة تركز على احتضان الصناعات القاطرة التي تمتلك قدرة كبيرة على قيادة وتنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير البيئة المتكاملة التي تمكنها من النمو والتوسع، مع مواصلة تطوير هذا النموذج بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي.

وأشار إلى أن المجموعة تمتلك أراضي مخصصة للمجمعات الصناعية بإجمالي مساحة تصل إلى 23.4 كيلومتر مربع، وبقيمة استثمارات تبلغ نحو 45 مليار جنيه، كما تدير شبكة من 4 مجمعات صناعية متكاملة في مواقع استراتيجية، تشمل «e2 أكتوبر»، والمجمع الصناعي بشرق بورسعيد، و«e2 العلمين»، و«e2 أكتوبر الجديدة».

بيئة استثمارية متكاملة

وأكد الأستاذ شادي ويليام، الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الصناعية، أن المجموعة تركز في مجمع «e2 العلمين» على ترجمة رؤيتها إلى تجربة استثمارية متكاملة على أرض الواقع، من خلال توفير بنية تحتية جاهزة وخدمات ومرافق مصممة لتلبية احتياجات المستثمرين.

وأضاف أن المجموعة تستفيد من الموقع الاستراتيجي لمدينة العلمين الجديدة وارتباطها بشبكة من المحاور اللوجستية والأسواق المحلية والدولية، وتسعى إلى تجاوز مفهوم المنطقة الصناعية التقليدية من خلال تقديم بيئة أعمال متكاملة تمكن المستثمرين من تأسيس أعمالهم وتشغيلها والتوسع فيها بكفاءة.