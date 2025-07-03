تعليمات عاجلة للجان الثانوية العامة بالانتهاء من تفتيش الطلاب قبل بدء الامتحان

تلقت لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 تعليمات عاجلة توصي بضرورة الانتهاء من إجراءات تفتيش الطلاب قبل بدء الامتحان

وكان قد أعرب محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن ثقته الكاملة في مديري المديريات التعليمية، مشددا على أن امتحانات الثانوية العامة 2025 المتبقية تمثل مرحلة بالغة الأهمية

وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مشددة بأن تُستكمل باقي امتحانات الثانوية العامة 2025 بنفس درجة الانضباط التي سادت منذ البداية.

وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن قيادات المديريات التعليمية على دراية شاملة بكافة التحديات والظروف المحيطة بسير العمل، مؤكدًا أن الوزارة تتابع مجريات سير امتحانات الثانوية العامة 2025 بدقة، وتقوم من جانبها بتحركات ميدانية، كما أن الوزارة على استعداد لتقديم كل سبل الدعم اللازم للمديريات التعليمية للحفاظ على مواصلة انتظام العملية الامتحانية في جميع اللجان.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن الحزم والانضباط يمثلان أساس العملية التعليمية، وأن الوزارة حريصة على اتخاذ الإجراءات الفورية حيال أي مخالفة في امتحانات الثانوية العامة 2025

كما وجّه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مديري المديريات بضرورة التأكيد على المتابعة الميدانية المستمرة لسير امتحانات الثانوية العامة 2025 من قِبل كافة مديري الإدارات التعليمية، لضمان تحقيق أعلى درجات الانضباط حتى نهاية الامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة 2025 .. ماذا يمتحن الطلاب اليوم ؟

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار امتحانات الثانوية العامة 2025 بشكل طبيعي اليوم الخميس 3 يوليو 2025 في جميع محافظات الجمهورية ، نافية توقفها بسبب إجازة 30 يوليو الرسمية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ، من المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة (النظامين الجديد والقديم) اليوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025 امتحان الكيمياء للشعبة العلمية، و امتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية ، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) الخميس الموافق 3 يوليو 2025 امتحان مادة الجغرافيا (ورقة ثانية)