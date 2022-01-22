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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير مساعد قنا يطمئن على منظومة النظافة خلال جولته بمدينة قفط

متابعة منظومة النظافة
متابعة منظومة النظافة بقفط

أجرى محمد صلاح أبو كريشه، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، جولة ميدانية بشوارع مدينة قفط لمتابعة مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين .

رافقه خلال الجولة ، هبه الفولى، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة قفط. 

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تفقد السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، شوارع مدينة قفط ومنطقة مواقف سيارات الأجرة و قرية البراهمة للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة سير العمل و أداء الوحدات المحلية.

ووجه السكرتير المساعد لقنا ، الجهات التنفيذية بضرورة استمرار أعمال رفع المخلفات وتجمعات القمامة بكافة الشوارع أولاً بأول وتوزيع صناديق القمامة فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. 

وأكد أبو كريشة ، اهتمام محافظ قنا  بقطاع النظافة و تقديم كافة سبل الدعم الممكنة و تذليل العقبات أمام تطوير منظومة النظافة على مستوى المحافظة واستغلال كافة الإمكانات المتاحة للارتقاء بالمظهر الحضارى و رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

متابعة منظومة النظافة بقفط
متابعة منظومة النظافة بقفط
متابعة منظومة النظافة بقفط
متابعة منظومة النظافة بقفط
متابعة منظومة النظافة بقفط
متابعة منظومة النظافة بقفط
متابعة منظومة النظافة بقفط
قنا قفط النظافة المواطنين جولة ميدانية

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