سكرتير مساعد قنا يطمئن على منظومة النظافة خلال جولته بمدينة قفط

أجرى محمد صلاح أبو كريشه، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، جولة ميدانية بشوارع مدينة قفط لمتابعة مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين .

رافقه خلال الجولة ، هبه الفولى، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة قفط.

تفقد السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، شوارع مدينة قفط ومنطقة مواقف سيارات الأجرة و قرية البراهمة للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة سير العمل و أداء الوحدات المحلية.

ووجه السكرتير المساعد لقنا ، الجهات التنفيذية بضرورة استمرار أعمال رفع المخلفات وتجمعات القمامة بكافة الشوارع أولاً بأول وتوزيع صناديق القمامة فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وأكد أبو كريشة ، اهتمام محافظ قنا بقطاع النظافة و تقديم كافة سبل الدعم الممكنة و تذليل العقبات أمام تطوير منظومة النظافة على مستوى المحافظة واستغلال كافة الإمكانات المتاحة للارتقاء بالمظهر الحضارى و رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

متابعة منظومة النظافة بقفط

متابعة منظومة النظافة بقفط

متابعة منظومة النظافة بقفط

متابعة منظومة النظافة بقفط

متابعة منظومة النظافة بقفط

متابعة منظومة النظافة بقفط