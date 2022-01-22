فايزر: قد نتمكن من إقرار لقاح مُعدل لمواجهة أوميكرون في مارس 2022

أكدت شركة فايزر، اليوم السبت، أن تلقي لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" سنويا أفضل من الحصول على جرعات معززة لمكافحة الوباء.

وقالت فايزر: "لقاحنا أثبت فعاليته في منع الأعراض الحادة أو الوفاة بسبب أوميكرون لكنه لا يزال أقل فعالية في مواجهة انتشاره، وقد نضطر لتلقي لقاح كورونا بشكل سنوي وهو ما سيساعد على إقناع المزيد من الناس بتلقيه".

وأضافت: "نبحث إن كان باستطاعتنا تصنيع لقاح قادر على مواجهة أوميكرون والمتحورات الأخرى، وقد نتمكن من طلب إقرار لقاح مُعدل لمواجهة أوميكرون وإنتاجه بشكل مكثف بحلول مارس المقبل".

ولا تزال دول العالم تعاني من جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، خاصة مع انتشار متحور دلتا شديد العدوي، وظهور متحور أوميكرون الجديد لـ فيروس كورونا، وزيادة عدد الإصابات في جميع أنحاء العالم، فضلا عن بطء عمليات التلقيح.

وكشفت دراسة جديدة أجراها معهد “لادزارو سبالانساني” الوطني للأمراض المعدية في روما، أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا يتجاوز لقاح فايزر بأضعاف من حيث الفعالية ضد متحور "أوميكرون".

ووفقا للدراسة، فأن تراجع مستوى الأجسام المضادة لكورونا في حال الإصابة بمتحور أوميكرون لدى المتطعمين بـ"سبوتنيك V" يبلغ 8.1 مرة، مقابل 21.4 مرة لدى الذين تلقوا لقاح فايزر.

واكتشف الباحثون، الأجسام المضادة المعدلة لـ أوميكرون، لدى 74.2% من الذين تلقوا لقاح "سبوتنيك V"، مقابل 56.9% لدى المتطعمين بلقاح فايزر.

وقال الصندوق الروسي للاستثمارات، إن الدراسة بشكل عام خلصت إلى أن مستوى الأجسام المضادة المعدلة لمتحور أوميكرون في دم من تلقى لقاح سبوتنيك يتجاوز ما لدى من تلقى لقاح فايزر بـ2.1 مرة، ويرتفع هذا الفارق إلى 2.6 مرة بعد ثلاثة أشهر من التطعيم.