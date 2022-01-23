طارق سليمان يكشف أسباب عودته من الكاميرون وطبيعة علاقته مع الحضري

اكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي، أن تواجده لفترة مؤقتة مع منتخب مصر الأول في الكاميرون، بمثابة شرف كبير له.

وكان سليمان ضمن البعثة المصرية التي توجهت إلى الكاميرون، لخوض بطولة أمم إفريقيا، كمدرب مؤقت لحراس المرمى، في ظل إصابة عصام الحضري مدرب حراس الفريق بفيروس كورونا.

وأشار سليمان، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس"، أنه لم يتردد في تلبية نداء المنتخب والتواجد في الكاميرون للإشراف على تدريب حراس المرمى حتى مباراة نيجيريا.

وأضاف "حرصت على التواصل مع عصام الحضري مدرب الحراس قبل السفر للاتفاق على برنامج التدريب".

وتابع سليمان "تواجدت في غرفة الملابس قبل انطلاق مباراة نيجيريا مع الحارس محمد الشناوي، بعد تمسك وائل جمعة مدير المنتخب على وجودي، بعدما أشرفت على تدريبات الحراس خلال الأيام الخمسة التي سبقت المباراة".

وختم سليمان بأن عودته سريعا لمصر بعد وصول الحضري، أمر طبيعي ومنطقي، لأنه سافر لمساعدة المنتخب في مهمة محددة وانتهت بعد مباراة نيجيريا، نافيا وجود أي مشاكل مع الحضري.