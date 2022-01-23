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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

على هامش مؤتمر السياحة العلاجية

نقل التجارب المصرية الناجحة.. الرعاية الصحية تكرم 25 سفيرًا أفريقيًا

صدى البلد

كرم الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والسفير محمد خليل، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، 25 سفيرًا أفريقيًا، اليوم، على هامش انطلاق فاعليات المؤتمر السنوي الأول للشراكة المصرية الأفريقية وسبل تنمية السياحة العلاجية، نظرًا لجهودهم في دعم جهود التواصل بين مصر وبلادهم.

وأكد أحمد السبكي، أن مصر تقف إلى جوار الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات، مؤكدًا دعم كافة مسارات التواصل والتعاون التي تهدف إلى تطوير كافة الخدمات وفي مقدمتها الخدمات الصحية.

وأضاف أحمد السبكي، أن هيئة الرعاية ستقوم بنقل كافة التجارب الصحية الناجحة مثل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالإضافة إلى المبادرات الصحية الناجحة التي قدمت خدمات بجودة عالمية أشادت بها المنظمات الصحية العالمية.

وقال السفير محمد خليل، أمين عام وكالة الشراكة من أجل التنمية: “ندعم كافة سبل تحقيق التغطية الصحية الشاملة التي تقدم خدمات بجودة وتميز”، لافتًا إلى أن الوكالة تستهدف تحقيق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم الأشقاء الأفارقة.

من جانبه، قال الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، إن وكالة الشراكة من أجل التنمية تقوم بجهد كبير في التواصل مع الأشقاء الأفارقة وعلى ضوء تعاونها سنقوم بدعم الأشقاء بالقوافل الطبية والعلاجية، بالإضافة إلى بناء الكوادر الطبية التي تسهم في رفع كفاءة الخدمة، مشيرًا إلى أن الهيئة تدعم توجيهات القيادة السياسية في بناء جسور التواصل مع الأشقاء باعتبارهم امتداد طبيعيًا لمصر.

الهيئة العامة للرعاية الصحية التغطية الصحية الشاملة الرئيس عبدالفتاح السيسي الرعاية الصحية عبدالفتاح السيسي

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