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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يشيد بأداء أئمة بورسعيد والتزامهم بتوجيهات وزارة الأوقاف

صدى البلد

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، لقاءًا موسعًا بأئمة مساجد بورسعيد، في إطار اللقاءات المستمرة بين المحافظ وأئمة بورسعيد، جاء ذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد.

أكد اللواء عادل الغضبان، على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية وتكثيف أعمال النظافة باستمرار  مؤكدا على تقديم كافة الدعم للمساجد ببورسعيد لتحقيق السلامة والأمان للمصليين داخل المساجد.

وأشاد محافظ بورسعيد بأداء أئمة محافظة بورسعيد،والتزامهم بتعليمات وزارة الأوقاف الخاصة بالإجراءات الاحترازية ، مؤكدا على أن الفترة الحالية تتطلب مزيدا من الوعي والالتزام بما يحقق الصحة والسلامة العامة لكافة المواطنين.

ووجّه المحافظ  أئمة المساجد بالعمل على توعية المصليين خلال الخطاب الدينى بجميع القضايا المجتمعية، ودعم جهود الأجهزة التنفيذية التي تعمل في كافة الاتجاهات، لافتا لأهمية مواكبة التطور المجتمعى وتقديم الخطاب الدينى بشكل ميسر يحقق أهدافه التوعوية، موضحا أهمية التواصل مع فئة الشباب وتوعيتهم بالقضايا المجتمعية المختلفة. 

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ووجه محافظ بورسعيد  بتوعية الشباب بأهمية المشاركة في المسابقة الدولية لحفظ القرٱن الكريم والابتهال الديني، والتى تنظمها محافظة بورسعيد و تنطلق خلال شهر مارس القادم.

ومن جانبهم، وجه أئمة المساجد الشكر لمحافظ بورسعيد على عقد اللقاءات المثمرة بشكل مستمر وتبادل الآراء في العديد من الموضوعات المجتمعية. 

 

محافظ بورسعيد يلتقي أئمة المساجد ويوجه بالاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد
محافظ بورسعيد يلتقي أئمة المساجد ويوجه بالاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد
محافظ بورسعيد يلتقي أئمة المساجد ويوجه بالاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد
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