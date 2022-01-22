تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى الديوان العام الغربي، والذي يأتي في إطار خطة تطوير المؤسسات الحكومية على أعلى مستوى تماشيا مع أعمال التنمية التي تشهدها بورسعيد، ومع انتهاء أعمال التطوير يكون قد تم تطوير الديوان العام بالكامل، رافقه خلالها اللواء علاء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والشركة المنفذة لأعمال التطوير.

محافظ بورسعيد يتفقد مستجدات أعمال تطوير مبنى الديوان العام الغربي

واستعرض محافظ بورسعيد شرح تفصيلي حول معدلات إنجاز العمل الخاص بالتصميم النهائي للمبنى الجديد، والإدارات التى سيشملها، وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من كل الأعمال طبقا للمدة الزمنية المحددة.

محافظ بورسعيد يتفقد مستجدات أعمال تطوير مبنى الديوان العام الغربي

وأكد محافظ بورسعيد أهمية توفير سبل الراحة للعاملين بالديوان العام، وتزويد المكاتب بأحدث النظم الإدارية والأجهزة الإلكترونية الحديثة.

محافظ بورسعيد يتفقد مستجدات أعمال تطوير مبنى الديوان العام الغربي

ولفت محافظ بورسعيد إلى أن الديوان العام شهد أعمال تطوير على درجة كبيرة من الكفاءة، بالإضافة إلى تطوير كل إدارات الديوان واستحداث الأنظمة التكنولوجية والرقمية التي تساهم في سرعة أداء الخدمة ودقتها.

وأوضح محافظ بورسعيد أن كل المؤسسات بالمحافظة تشهد أعمال تطوير بالتوازى بما يتناسب مع التنمية الشاملة على أرض بورسعيد وتطبيق المنظومة الرقمية والتى ساهمت في تحسين مستوى العمل الإداري والحكومي، موجها بأهمية تصميم المبنى على أعلى طراز تماشيا مع أعمال التطوير التى شهدها الديوان العام فى إطار تطبيق منظومة التحول الرقمي الجديدة.