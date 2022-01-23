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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خاص.. رئيس بعثة منتخب مصر ينفي شائعة إصابات بسبب انفجارات ياوندي بالكاميرون

بعثة منتخب مصر
بعثة منتخب مصر

 

 

أكد اللواء حلمي مشهور رئيس بعثة منتخب مصر في الكاميرون أن جميع أعضاء بعثة منتخب مصر بخير حال ولا يوجد أي إصابات أو حالات خطر ولا صحة لما يشاع عن الأخبار المتداولة عن انفجارات في الكاميرون.

وقال مشهور في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن ما يشاع غير صحيح وهنا الجميع بخير ولا داعي للشائعات التي تثير الذعر بين أهالي اللاعبين والمتواجدين في البعثة.

وأضاف مشهور أن، منتخب مصر بكامل المتواجدين يواصلون استعداداتهم لمباراة كوت ديفوار، ونأمل في تحقيق الفوز للصعود للدور المقبل والتتويج بالبطولة هدف لنا وللاعبين.

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المنتخب الوطني يواصل استعداداته لكوت ديفوار


واصل المنتخب الوطني استعداداته للقاء كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل في دور ال16 لبطولة الأمم الافريقية ، حيث أدى اليوم تدريبه في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت الكاميرون على ملعب جابوما انيكسي المخصص لتدريباته.

شارك في المران جميع اللاعبين ، فيما بدأ اليوم محمود حمدي "الونش" تدريبات منفردة بالكرة ضمن مرحلة تأهيله.

وكان المنتخب الوطني قد أدى صباح اليوم تدريبًا بدنيًا في قاعة متخصصة بمقر اقامته في مدينة دوالا الكاميرونية ، حيث تم تقسيم اللاعبين لمجموعتين أدت كل منها تدريباتها في موعدين متتاليين تطبيقًا للإجراءات الاحترازية وعدم اتساع القاعة بالقدر الكافي.

فيما واصل الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني سلسلة اجتماعاته فيما بين أعضائه ومع اللاعبين للتحضير للمباراة .

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