عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد مصرع وإصابة 24 شخصا في حريق بـ الكاميرون..اتحاد الكرة:بعثة مصر آمنة

صدى البلد

أعلنت حكومة الكاميرون، اليوم الأحد، عن مصرع 16 شخصا جراء انفجار وحريق نجم عن ألعاب نارية في ملهى ليلي بالعاصمة ياوندي.

يأتي هذا الحادث في الوقت الذي تستضيف فيه الكاميرون بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وجه اتحاد الكرة المصري، رسالة طمأنة إلى الجماهير في بيان، على أن بعثة المنتخب تتواجد في مدينة دوالا الكاميرونية في أمان، بعد أن غادرت ياوندي عاصمة الكاميرون عقب مباراة السودان، في ختام مرحلة دور المجموعات، والتي فاز فيها منتخب الفراعنة بهدف دون رد.

واصل المنتخب الوطني استعداداته للقاء كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل في دور ال16 لبطولة الأمم الأفريقية ، حيث أدى اليوم تدريبه في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت الكاميرون على ملعب جابوما انيكسي المخصص لتدريباته.


شارك في المران جميع اللاعبين ، فيما بدأ اليوم محمود حمدي "الونش" تدريبات منفردة بالكرة ضمن مرحلة تأهيله.


وكان المنتخب الوطني قد أدى صباح اليوم تدريبًا بدنيًا في قاعة متخصصة بمقر اقامته في مدينة دوالا الكاميرونية ، حيث تم تقسيم اللاعبين لمجموعتين أدت كل منها تدريباتها في موعدين متتاليين تطبيقًا للاجراءات الاحترازية وعدم اتساع القاعة بالقدر الكافي.


فيما واصل الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني سلسلة اجتماعاته فيما بين أعضائه ومع اللاعبين للتحضير للمباراة .

وحسب وكالة "فرانس 24"، قالت وزارة الاتصالات في بيان إن "التقرير الأولي يشير إلى 16 قتيلا و8 مصابين حالاتهم خطيرة، جراء الحريق الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح الأحد.

واجتاح الحريق الغرفة الرئيسية في الملهى الواقع في حي باستوس الراقي بالعاصمة، موطن السفارات ومساكن الدبلوماسيين.

وأضافت الوزارة "المأساة التي نجمت عن انفجارات الألعاب النارية التي كثيرا ما تستخدم في هذه الأماكن، التهمت أولا سقف المبنى، مما أدى إلى انفجارين قويين للغاية، مما تسبب في حالة من الذعر والتدافع".

ترشيحاتنا

خاص.. رئيس بعثة منتخب مصر ينفي شائعة إصابات بسبب انفجارات ياوندي بالكاميرون

3 فبراير بسبب السب والقذف.. رانيا يوسف تواجه الحبس والغرامة

المركزي للتنظيم والإدارة: انتهينا من دراسة تثبيت تعاقدات 10 آلاف موظف

السياحة: لا يوجد قرار بمنع السيدات من دون الأربعين نزول الفنادق بغير محرم

الصحة العالمية: متحور أوميكرون ينبيء بنهاية محتملة لـ وباء كورونا

بعد مصرع وإصابة 24 شخصا في حريق بـ الكاميرون..اتحاد الكرة:بعثة مصر آمنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 تصريحا|شوقي يكشف مصير الترم الثاني وحقيقة إغلاق المدارس ومفاجآت سبتمبر القادم

متهم في قضية رشوة مسئولين بوزارة الصحة يعترف: أيوه أنا توسطت

كافيه مسكون.. شاهد كاميرات المراقبة ترصد العفاريت حول الزبائن|فيديو

5 سلع لا يجوز للمستهلك استبدالها أو إرجاعها .. اعرفها

مدبولي يوجه بعمل شبكة صرف مياه الأمطار منفصلة عن الصرف الصحي بالإسكندرية

ممنوع خروج الأطفال وكبار السن..الصحة تقدم 4 نصائح للوقاية من نزلات البرد

فيلم أصحاب ولا أعز .. 20 لفظا إباحيا والمصنفات الفنية تكشف مفاجأة "فيديو"

تحرك برلماني عاجل لمنع فيلم أصحاب ولا أعز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمجان.. أفضل 7 أماكن سياحية في أبوظبي|بالصور

كارثة.. هروب 100 قرد مستخدمة في تجارب كورونا

شاهد.. الصور الأولى لأبطال مسلسل ولهان في كواليس تصوير أدوارهم

خصلات شعر.. شاهد امرأة تعثر على اكتشاف صادم داخل ماسورة الحمام

فيديو

مش هننسى تضحياتكم .. هذا ما قاله السيسي في عيد الشرطة الـ70

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس| القوات المسلحة تنتهي من الهوية البصرية لمحافظة أسوان

خدمة أم الزوج.. القول الفصل في قضية الحما وواجب الزوجة

أسباب الطلاق .. روشتة مفتي الجمهورية للحد من الظاهرة

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

اﻟﻤﺰﻳﺪ