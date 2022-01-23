بعد مصرع وإصابة 24 شخصا في حريق بـ الكاميرون..اتحاد الكرة:بعثة مصر آمنة

أعلنت حكومة الكاميرون، اليوم الأحد، عن مصرع 16 شخصا جراء انفجار وحريق نجم عن ألعاب نارية في ملهى ليلي بالعاصمة ياوندي.

يأتي هذا الحادث في الوقت الذي تستضيف فيه الكاميرون بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وجه اتحاد الكرة المصري، رسالة طمأنة إلى الجماهير في بيان، على أن بعثة المنتخب تتواجد في مدينة دوالا الكاميرونية في أمان، بعد أن غادرت ياوندي عاصمة الكاميرون عقب مباراة السودان، في ختام مرحلة دور المجموعات، والتي فاز فيها منتخب الفراعنة بهدف دون رد.

واصل المنتخب الوطني استعداداته للقاء كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل في دور ال16 لبطولة الأمم الأفريقية ، حيث أدى اليوم تدريبه في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت الكاميرون على ملعب جابوما انيكسي المخصص لتدريباته.



شارك في المران جميع اللاعبين ، فيما بدأ اليوم محمود حمدي "الونش" تدريبات منفردة بالكرة ضمن مرحلة تأهيله.



وكان المنتخب الوطني قد أدى صباح اليوم تدريبًا بدنيًا في قاعة متخصصة بمقر اقامته في مدينة دوالا الكاميرونية ، حيث تم تقسيم اللاعبين لمجموعتين أدت كل منها تدريباتها في موعدين متتاليين تطبيقًا للاجراءات الاحترازية وعدم اتساع القاعة بالقدر الكافي.



فيما واصل الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني سلسلة اجتماعاته فيما بين أعضائه ومع اللاعبين للتحضير للمباراة .

وحسب وكالة "فرانس 24"، قالت وزارة الاتصالات في بيان إن "التقرير الأولي يشير إلى 16 قتيلا و8 مصابين حالاتهم خطيرة، جراء الحريق الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح الأحد.

واجتاح الحريق الغرفة الرئيسية في الملهى الواقع في حي باستوس الراقي بالعاصمة، موطن السفارات ومساكن الدبلوماسيين.

وأضافت الوزارة "المأساة التي نجمت عن انفجارات الألعاب النارية التي كثيرا ما تستخدم في هذه الأماكن، التهمت أولا سقف المبنى، مما أدى إلى انفجارين قويين للغاية، مما تسبب في حالة من الذعر والتدافع".