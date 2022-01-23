وزير الرياضة يهنىء منتخب مصر للشباب بحصد ذهبية كأس العالم لسيف المبارزة

فى إنجاز جديد للرياضة المصرية..

قدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة التهنئة للمنتخب المصرى للشباب للسلاح عقب الفوز بلقب كأس العالم للشباب لسلاح سيف المبارزة فى البطولة المقامة بمملكة البحرين.

استطاع منتخب مصر الفوز بلقب البطولة على مستوى منافسات الفرق بعد التغلب على فرنسا بنتيجة ٤٥-٣٤.

وضم المنتخب اللاعبين "محمد السيد - محمود السيد - محمد ياسين - محمد جابر )، وبذلك استطاعت البعثة المصرية تحقيق ذهبية الفرق وذهبية الفردى رجال التى حققها اللاعب محمد ياسين أمس.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن اتحاد السلاح يمضى بخطى ثابتة نحو تحقيق الانجازات الرياضية فى مختلف المحافل والمضى قدماً نحو تحقيق ميدالية أوليمبية ننتظرها جميعاً فى رياضة السلاح فى أولمبياد باريس ٢٠٢٤م.

وجدد الوزير تأكيده على المتابعة والتنسيق مع اتحاد السلاح فى الاستعدادات المرتبطة بإعداد وتجهيز اللاعبين لمختلف البطولات الدولية، والتأهل لدورة الألعاب الأوليمبية فى باريس ٢٠٢٤، فى ضوء نهج الوزارة نحو دعم ومساندة جميع الاتحادات الرياضية فى تنفيذ خططها وبرامجها المختلفة.