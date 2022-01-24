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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. آخر موعد لتطعيم طالبات كلية بنات عين شمس بلقاح كورونا

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قالت الدكتور أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس أنه تم تحديد اليوم الإثنين، ليكون يوم التطعيم ضد فيروس كورونا بالكلية وآخر يوم للتطعيم داخل الكلية للطالبات اللاتى يرغبن فى أخذ الجرعة الأولى أو الثانية من اللقاح مع ضرورة تسجيل الطالبة لبيانتها على موقع الصحة فى حالة اخذ الجرعة الأولى .

 

وأكدت الدكتورة أميرة يوسف علي  ضرورة تصوير كارت الجرعات قبل تسليمه فى حالة أخذ الجرعة الثانية و على من تأخرت عن موعد أخذها للجرعة الثانية المجيء لأخذها هذا الأسبوع لكلا اللقاحين سينوفارم وسينوفاك بقاعة التطعيم بالدور الارضى بالمبنى الأدبى بدء من الساعة العاشرة صباحا و حتى تمام الساعة الرابعة مساء.

 

وأشارت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات الي انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول لافتة أن الامتحانات تسير بشكل طبيعي .

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جامعة عين شمس تكرم 1271 باحثا بحصولهم على مكافأة النشر الدولي

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وأضافت عميدة كلية البنات أن نسبة الأعذار بامتحانات طبيعية مثل باقي السنوات الماضية ولا تدعو للقلق مشددا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية .

وتفقدت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كليه البنات جامعة عين شمس والدكتورة مى حلمى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب سير امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021 / 2022 لطالبات الكلية، والتى تقام تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وخلال جولتهما التفقدية أشادت الدكتورة أميرة يوسف بتطبيق الكلية للإجراءات الاحترازية، والتزام الطالبات بالكمامة، كما تأكدت من تلقى الطالبات أى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

 

وكرم الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، الدفعة ٢٧ يوليو 2020) والدفعة ٢٨ (يناير 2021) من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على مكافأة النشر الدولي ، حيث بلغ عدد الباحثين  بالدفعة السابعة والعشرين  ٤٨٢ باحثا بعدد أبحاث ٣٩٣ بحثا، وضمت الدفعة الثامنة والعشرين ٧٨٩ باحثا بعدد أبحاث بلغ ٦١٩ بحثا، وذلك خلال الاحتفالية التى نظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث برئاسة الدكتور  ايمن صالح رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لتكريم الحاصلين على مكافأة النشر الدولي وسط إجراءات احترازية مشددة، وذلك بحضور عمداء الكليات ووكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث.


وأعرب الدكتور  محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس عن سعادته بتضاعف عدد الباحثين والأبحاث خلال الفترة الماضية من حيث الكم والجودة مشيرا ان الجامعة تتطلع إلى المزيد دوما بالإضافة إلى الاهتمام بالابحاث البينية،وأكد سيادته ضرورة تضافر جهود الأقسام المتشابهة في الكليات المختلفة - الدوائر العلمية - ما يعضد الجهود المبذولة للوصول الي نتائج أفضل.

جامعة عين شمس كلية البنات ضد فيروس كورونا ضد فيروس كورونا المستجد

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