جامعة عين شمس تكرم 1271 باحثا بحصولهم على مكافأة النشر الدولي

كرم الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، 1271 باحثا من الدفعة 27 (يوليو 2020) والدفعة 28 (يناير 2021) من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على مكافأة النشر الدولي، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث.

وبلغ عدد الباحثين بالدفعة السابعة والعشرين ٤٨٢ باحثا بعدد أبحاث ٣٩٣ بحثا، وضمت الدفعة الثامنة والعشرين ٧٨٩ باحثا بعدد أبحاث بلغ ٦١٩ بحثا.

وأعرب د. محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، بحسب بيان، صادر اليوم “الأحد”، عن سعادته بتضاعف عدد الباحثين والأبحاث خلال الفترة الماضية من حيث الكم والجودة، مشيرًا إلى أن الجامعة تتطلع إلى المزيد دوما بالإضافة إلى الاهتمام بالأبحاث البينية.

وأكد على ضرورة تضافر جهود الأقسام المتشابهة في الكليات المختلفة- الدوائر العلمية- مما يعضد الجهود المبذولة للوصول إلى نتائج أفضل.

من جانبه أوضح د. ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث أن إدارة الجامعة تعمل باستمرار على تعزيز مجال البحث والنشر العلمي بوصفه دورًا اساسيًا للجامعة، مشيرا إلى أن اعداد النشر الدولي زادت بمقدار ٤ اضعاف عما كان يجري سابقًا.

وأكد أن الدولة المصرية مولت البحث العلمي بمليار ومائة مليون جنيه من خلال مبادرات هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى اتفاقية التعاون بين الاتحادين الأوروبي والافريقي، مطالبا العلماء والباحثين باغتنام تلك الفرص التي من شأنها تعظيم تمويل البحوث من داخل وخارج مصر.

على جانب أخر أعلن قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة عين شمس، 5 نصائح للوقاية من كوفيد-19 ومتحور أوميكرون، تزامنا مع امتحانات الفصل الدراسي الأول، ونظرا لكافة التهديدات الصحية الطارئة وذلك لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت الارشادات الوقائية هي التشديد على جميع منتسبيها بتلقي اللقاح، وارتداء الكمامات والقفازات، غسيل اليدين جيدًا، تناول طعام صحي، التباعد الاجتماعي.

وشهدت جامعة عين شمس، إجراءات أمنية مشددة على البوابات الرئيسية للحرم الرئيسى، وينتشر أفراد الأمن الإدارى على بوابات الجامعة للتأكد من شهادة تلقي اللقاح للطلاب قبل دخول الجامعة.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها جامعه عين شمس لمواجهه جائحة فيروس كورونا أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا بمنح العاملين بالإدارة العامة بالجامعة ووحدات الجامعة المختلفة إجازة بالتبادل علي دفعتين.



الدفعة الأولى اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 19/1/2022 وحتى يوم الثلاثاء 25/1/2022.



والدفعة الثانية اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 26/1/2022 ، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 1/2/2022.



ويستثنى من هذا القرار كلا من ، القائمين علي أعمال الامتحانات بالكليات ( مراقبين - أعمال كنترول وخلافه ) ، شبكة المعلومات الجامعية ووحدات تكنولوجيا المعلومات بالكليات .



كما أوضح القرار أنه علي السادة عمداء الكليات اتخاذ ما يرونه مناسب نحو وضع النظام الذي يتناسب مع طبيعة العمل بالكلية ، بما لا يخل بالعملية التعليمية والخدمات المقدمة للطلاب ، وأعضاء هيئة التدريس.