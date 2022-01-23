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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

في موعدها المقرر.. وزير التعليم يحسم الجدل: إجازة نصف العام 5 فبراير

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال الساعات الماضية موعد اجازة نصف العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 ، لمواجهة الشائعات المثارة بشأن تغيير موعد أجازة نصف العام بسبب متحور أوميكرون .

وقال وزير التربية والتعليم بشكل واضح وصريح: لا تغيير في موعد أجازة نصف العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 ، ولم تصدر أي تعليمات حتى الآن من لجنة ادارة الأزمات برئاسة رئيس الوزراء تستدعي تغيير مواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي بما فيها موعد إجازة نصف العام .

وكانت  وزارة التربية والتعليم قد أعلنت الخريطة الزمنية المعتمدة لـ العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 ، أنه من المقرر أن يكون موعد اجازة نصف العام الدراسي الحالي هو 5 فبراير 2022 .

وقالت وزارة التربية والتعليم : تبدأ اجازة نصف العام الدراسي الحالي من 5 فبراير 2022 وتستمر لمدة اسبوعين لتنتهي رسمياً يوم الخميس 17 فبراير 2022 .

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التعليم تعلن عن حاجتها لعناصر متميزة ذات خبرة في مجال تطوير التعليم الفني

وقررت وزارة التربية والتعليم بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 من 19 فبراير 2022 حتى 9 يونيو 2022 ، مؤكدةً أنه من المقرر أن يكون عدد ايام الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي لثاني من العام الدراسي الحالي 97 يوما  

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم :نتمنى استكمال الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 حضوريا في المدارس بشكل طبيعي مثلما فعلنا في الترم الأول

وأضاف وزير التربية والتعليم : متفائلون بقدرتنا على تحقيق الاستقرار المطلوب للعملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني ، فنحن تعلمنا الكثير في مسألة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين

وأكد وزير التربية والتعليم أن الصورة العامة تؤكد ان العام الدراسي الحالي يسير على احسن ما يكون

إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة في الفصل الدراسي الثاني

 

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قرار عقد الامتحانات ورقيا وليس إلكترونيا الذي تم اتخاذه في امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي فجر اليوم ، لن يطبق على امتحانات الثانوية العامة 2022 (امتحانات الصف الثالث الثانوي ) 

حيث قال وزير التربية  والتعليم امتحانات الثانوية العامة لها وضع خاص ، مشيراً إلى ان جميع تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 سيتم الكشف عنها بالكامل في مطلع الفصل الدراسي الثاني

وناشد وزير التربية والتعليم جميع طلاب الثانوية العامة 2022 وأولياء امورهم بضرورة التوقف عن الجدل وانتظار القرارات الرسمية التي تعلنها وزارة التربية والتعليم ، وعدم الانسياق وراء أي من الشائعات والمعلومات المغلوطة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن امتحانات الثانوية العامة و مناهجها.

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